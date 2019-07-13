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العثور على جثة عامل بالأوقاف مقتول داخل شقته بجمصة

السبت، 13 يوليه 2019 08:30 م
العثور على جثة عامل بالأوقاف مقتول داخل شقته بجمصة جثة - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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عثرت الأجهزة الأمنية بمدينة جمصة على جثة عامل بالأوقاف مقتول داخل شقة مقيم به فى مدينة جمصة بالدقهلية فى ظروف غامضة.

 

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز جمصة بالعثور على جثة محمد محمد على صالح 49 سنة عامل بمسجد ومقيم قرية اويش الحجر التابعة لمركز المنصورة، مقتول داخل شقته فى ظروف غامضة

 

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن العامل مقيم بالشقة 42 بشركة كريستال للعقارات، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى، وتم وضعه تحت تصرف النيابة لمعرفة أسباب الوفاة، وجارى عمل التحريات لبيان أسباب الوفاة.


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مدينة جمصة

عامل بمسجد

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