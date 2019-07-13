السكرتير العام للأمم المتحدة يدين هجوم حركة "الشباب" على فندق فى الصومال

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أدان السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم،السبت، الهجوم المسلح الذي شنه مسلحو حركة "الشباب" الإرهابية على فندق بمدينة "كيسمايو" جنوبي الصومال وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية أن جوتيريش أعرب عن خالص تعازيه لأهالي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المنظمة تقدم تضامنها ودعمها للشعب الصومالي في رحلة سعيه إلى مستقبل يعمه السلام.

وكان 4 مسلحين على الأقل من حركة الشباب الصومالية المتطرفة قد هاجموا فندقا بمدينة "كيسمايو" الساحلية بجنوب البلاد، مساء أمس الجمعة، حيث بدأوا الهجوم بتفجير سيارة مفخخة عند بوابة الدخول أعقبه اقتحام مبنى الفندق الذي كثيرا ما يتردد عليه ساسة وشيوخ قبائل ونواب برلمانيون.