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السجن المشدد 10 سنوات لصاحب معلف مواشى لحيازته حشيش فى الشرقية

السبت، 13 يوليه 2019 04:41 م
السجن المشدد 10 سنوات لصاحب معلف مواشى لحيازته حشيش فى الشرقية محكمة - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، صاحب معلف مواشى بمركز بلبيس، بالسجن المشدد 10سنوات لقيامه بالإتجار فى مخدر الحشيش.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وسامى جروج، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحي.

 

وتعود أحداث القضية رقم 9913 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة بلبيس،عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام الرائد عمرو على، رئيس مكافحة مخدرات بلبيس، من ضبط " محمود م ع م" 28 سنة صاحب معلف مواشى،مقيم الزاومل، بحوزته سلاح نارى وحشيش بقصد الإتجار، وتم إحالته من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

 


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جنايات الزقازيق

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حشيش

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