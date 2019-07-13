الإندبندنت: بريطانيا تجعل نفسها هدفا لإيران فى الخليج بتدخلها فى الصراع

كتبت رباب فتحى

أبرزت صحيفة "الإندنبدنت" تحت عنوان "مع وجود حليف متقلب مثل ترامب.. بريطانيا تجعل من نفسها هدفا فى الخليج"، إرسال بريطانيا سفينة حربية ثانية إلى الخليج لحماية ناقلات النفط من الزوارق الحربية الإيرانية، وقالت أن المدمرة HMS Duncan، الموجودة حاليًا فى البحر المتوسط، ستنضم إلى فرقاطة HMS Montrose، بعد أيام.

واعتبرت الصحيفة فى تحليلها الذى كتبه، باتريك كوكبيرن، أن بريطانيا على وشك الانخراط فى صراع لا تستطيع فيه إلا نشر قوات محدودة، ولكنها يمكن أن تصبح هدفًا للانتقام الإيرانى لأى تصعيد أمريكى للنزاع.

وأوضح التحليل أنه ربما هذا ما حدث بالفعل، إذا كانت الولايات المتحدة بالفعل وراء نشر قوات الكوماندوز البحرية الملكية التى استولت على ناقلة نفط إيرانية يزعم أنها كانت متجهة إلى سوريا قبالة جبل طارق، معتبرا أنه من الصعب أن نأخذ على محمل الجد الادعاء البريطانى بأنهم ارتكبوا مثل هذا العمل الاستفزازى فقط بسبب طلب من سلطات جبل طارق وفرض عقوبات الاتحاد الأوروبى على سوريا.

ويطالب الإيرانيون البريطانيين بإطلاق سراح ناقلة جريس 1، ومن المحتمل أن تكون القوارب الإيرانية قد ضايقت ناقلة التراث البريطانى كعمل انتقامي. حذر مسئول إيرانى المملكة المتحدة من التورط فى "هذه اللعبة الخطيرة".

لكن، واعتبر الكاتب أن بريطانيا متورطة بالفعل فى اللعبة الخطرة، ومن المحتمل أن يجد الإيرانيون أن المخاطرة ضد بريطانيا، التى يدينونها كوكيل أمريكى، أقل مخاطرة من الولايات المتحدة.