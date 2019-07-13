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افتتاح وحدة العلاج عن بعد بمستشفى الصف المركزى.. صور

السبت، 13 يوليه 2019 07:45 م
افتتاح وحدة العلاج عن بعد بمستشفى الصف المركزى.. صور زيارة هناء سرور لمستشفى الصف المركزى
كتب سيد الخلفاوى

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أجرت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، جولة بمستشفى الصف، أشرفت خلالها على القافلة الجراحية، والتى شهدت إجراء 21 عملية لوز و11 عملية جراحية، كما تفقدت مستشفى الحميات للاطمئنان على سير العمل وافتتاح وحدة الرعاية المتوسطة.
 
وافتتحت سرور وحدة العلاج عن بعد بمستشفى الصف المركزى، ويعتبر من أهم الأقسام الموجودة داخل المستشفى حيث يُمكن الطبيب داخل المستشفى بالتنسيق مع كبار الأطباء المختصين فى المجالات المختلفة الموجودين بمستشفيات أخرى بالجيزة من سرعة تشخيص المريض وعلاج الحالات الحرجة.
 
كما تم المرور على أقسام مستشفى الصف والحميات، ولقاء عدد كبير من ممثلى أهالى الصف، وتم مناقشة أهم المشكلات التى تواجه المستشفى وكيفية التغلب عليها 
 
زيارة هناء سرور لمستشفى الصف المركزى (1)
زيارة هناء سرور لمستشفى الصف المركزى 

زيارة هناء سرور لمستشفى الصف المركزى (2)
زيارة هناء سرور لمستشفى الصف المركزى 

زيارة هناء سرور لمستشفى الصف المركزى (3)
زيارة هناء سرور لمستشفى الصف المركزى 

 


مستشفي الصف

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صحة الجيزة

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