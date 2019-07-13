ازدراء وغضب ضد رئيس البرازيل بعد اتجاهه لتعيين ابنه سفيرا بواشنطن

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الدبلوماسيين البرازيليين شعروا بالازدراء والفزع إزاء التقارير التي تفيد بأن الرئيس جايير بولسونارو يريد أن يجعل ابنه إدواردو سفيراً للبلاد لدى الولايات المتحدة ، على الرغم من افتقاره إلى الخبرة الدبلوماسية.

وقال مصدر في وزارة الخارجية البرازيلية طلب عدم الكشف عن هويته "معظم زملائي في حيرة وفي حالة صدمة". "ليس فقط لأنها حالة من المحسوبية ... ولكن أيضًا لأنه ليس لديه مؤهلات الوظيفة".

وقال الرئيس اليميني للصحفيين إنه يفكر في إدواردو لشغل هذا المنصب يوم الخميس – بعد يوم واحد من بلوغ ابن بولسونارو الأصغر عامه الـ 35 ، وهو الحد الأدنى لسن السفير. وسيحتاج مجلس الشيوخ البرازيلي إلى الموافقة على التعيين.

وقال ، وفقا لصحيفة فولها دي ساو باولو: "إنه صديق لأطفال دونالد ترامب ، ويتحدث الإنجليزية والإسبانية ولديه خبرة كبيرة في العالم". ويوم الجمعة قال بولسونارو إن التعيين لن يشكل محاباة. "هذا هو قرار المحكمة العليا..إنها ليست محسوبية ، لن أفعل ذلك أبداً"

ولكن يبدو أن هذه الحجة فشلت في إقناع الكثيرين في البرازيل. وكتب بيرناردو ميلو فرانكو في مدونته لصحيفة ريو أو جلوبو: "إذا تم التأكيد ، فإن الترشيح سيقرب البرازيل من أن تصبح جمهورية موز".

كان إدواردو أكثر نواب الكونجرس تصويتا في تاريخ البرازيل في انتخابات أكتوبر الماضي ، ويرأس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس وكان له مقعد في الصف الأول عندما زار والده دونالد ترامب في مارس. كما أن لديه صلات مع ستيف بانون الاستراتيجى السابق للرئيس الأمريكى وممثل أمريكا الجنوبية للشبكة الشعبوية اليمينية "الحركة"، التابعة لبانون.