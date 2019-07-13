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احترس.. حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى لـ"محور الأوتوستراد"

السبت، 13 يوليه 2019 12:00 ص
احترس.. حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى لـ"محور الأوتوستراد" حملات مرورية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى لمحور الأوتوستراد لمنع الزحام، أثناء ربط محطتى محولات ألماظة والملتقى العربى للكهرباء الذى يستغرق لمدة 10 أيام، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة، لملاحظة حركة السيارات لحين انتهاء تلك الأعمال.

وعينت إدارة المرور، الخدمات المرورية، ووضع العلامات الإرشادية والإضاءة الكافية وكافة التجهيزات، لتيسير الحركة المرورية، منعاً لحدوث أى تكدسات، وذلك بمناسبة تنفيذ مشروع استكمال أعمال ربط محطة محولات ألماظة بمحطة محولات الملتقى العربى.

وتستلزم القيام بأعمال حفر بطول 1,5 كيلو متر ابتداء، من محطة ألماظة سيتى بمحور الأوتوستراد بالطريق البطىء، وحتى تقاطع الأوتوستراد مع شارع الصاعقة، حتى محطة محولات الملتقى العربى، على أن تبدأ المرحلة الأولى من الأعمال بطريق الصاعقة بطول 600 متر، وتشمل الربط مع الأعمال من نهاية شارع الصاعقة عند التقائه مع محور المليون شجرة، والسير بطريق الخدمة تجاه طريق السويس على الجانب الأيسر عرض 1,4 متر.

وستكون جميع الأعمال ليلاً فقط بداية من الساعة 12.05 صباحاً وحتى الساعة 6 صباح نفس اليوم لمدة عشرة أيام مع عدم الغلق الكلى لنهر الطريق.

 


الاغلاق الجزئى

محور الاوتوستراد

اعمال ربط كهرباء

كاميرات مراقبة

طريق السويس

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