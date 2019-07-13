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إصابة 7 عاملات فى انقلاب سيارة ربع نقل جنوب بنى سويف

السبت، 13 يوليه 2019 09:45 ص
إصابة 7 عاملات فى انقلاب سيارة ربع نقل جنوب بنى سويف انقلاب سيارة - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أصيبت 7 عاملات يعملن بالزراعة، اليوم السبت، بعد انقلاب سيارة ربع نقل أمام مدخل قرية دشاشة بالطريق الصحراوى الغربى التابعة لمركز سمسطا جنوب غربى بنى سويف، وتم نقلهن للمستشفى.

وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابات هن "شاهندة سعيد عجمى 15 سنة مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمني، وآية محمود روبى 17 سنة مصابة بجرح قطعى بالرس طوله 5 سم، وهدية عشرى أحمد 35 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ويمنى لطفى سيد 17 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ونهى سيد صابر 17 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وإسراء عبدالعال سويلم 16 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، تهانى محمد توفيق 29 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم" وجميعهن مقيمات بقرية هوارة التابعة لمحافظة الفيوم، وتم نقلهن إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


بنى سويف

مرفق اسعاف بنى سويف

انقلاب سيارة ربع نقل

قرية دشاشة

سمسطا

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