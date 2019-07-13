إصابة مواطن فى اصطدام حصان به داخل حوش ماشية بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

أصيب مواطن بمدينة إسنا جنوبى الأقصر، بنزيف بالبطن نتيجة اصطدام حصان يملكه به خلال إطعامه داخل حوش للماشية بمنزله، وتم نقله على الفور للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بإستقبال مستشفى الأقصر الدولى المواطن "علي.م" 25 سنة مقيم بمدينة إسنا، مصاب بنزيف داخلى بالبطن وتهتك فى الكبد وكدمات فى الصدر، وذلك إثر إصطدام حصان به داخل حوش للماشية أثناء قيامه بإطعامه، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.