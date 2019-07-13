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أمن الوادى الجديد يضبط قطعتى سلاح نارى وطلقات نارية بحوزة شخصين بالخارجة

السبت، 13 يوليه 2019 01:08 م
أمن الوادى الجديد يضبط قطعتى سلاح نارى وطلقات نارية بحوزة شخصين بالخارجة حملة أمنية -أرشيفية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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تمكنت قوة شرطة من مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم السبت، من ضبط بندقية وفرد خرطوش وطلقات نارية بحوزة شخصين بقرية المنيرة التابعة لمركز الخارجة.
 
تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد أسلحة وطلقات نارية بحوزة مزارع وخفير مدني بمركز الخارجة.
 
تبين قيام حملة أمنية بقيادة العميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد صابر عبد الجبار، رئيس وحدة مباحث الخارجة، بقرية المنيرة شمال الخارجة، أسفرت عن ضبط بندقية خرطوش عيار 12 مم و10 طلقات من ذات العيار، وفرد خرطوش عيار16 مم و10 طلقات من ذات العيار بحوزة "ز" 17 سنة خفير مدني، و " م" 38 سنة عامل زراعي ومقيمان أسيوط.
 
كشف محضر الواقعة حيازة المتهمين للأسلحة النارية بقصد الدفاع، وحُرزت المضبوطات، وحُرر المحضران رقم 1558 و1560 إداري مركز شرطة الخارجة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
 
 

أمن الوادى الجديد

اسلحة نارية

مديريه امن الوادى الجديد

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قرية المنيرة

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