أمريكا سيدة العالم اقتصاديا.. واشنطن تجذب 1.8 ترليون دولار استثمار أجنبى

كتب عبد الحليم سالم

على الرغم من الحروب التجارية العالمية خاصة الحرب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الأخيرة ما تزال سيدة العالم اقتصاديا بعد نجاحها فى جذب أكثر من 50% من قيمة الاستثمار الأجنبى المباشر فى العالم خلال فترة الست سنوات الأخيرة .

وبحسب التقارير الاقتصادية الدولية، نجحت الولايات المتحدة الأمريكية فى جذب نحو 1.871.615 ترليون دولار خلال الفترة من 2013 حتى نهاية عام 2018.

ووفق تقرير منظمة الاونتكاد التابعة للأمم المتحدة والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه ، فإن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت فى جذب نحو 201.393 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر عام 2013.

كما جذبت نحو 201.733 مليار دولار عام 2014، وفى عام 2015 تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي المباشر فى الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث بلغ نحو 467.625 مليار دولار.

وفى عام 2016 أرتفع أيضا الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل لنحو 471.792 مليار دولار.

وفى عام 2017 انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر لنحو 277.258 مليار دولار، ثم نتيجة التوترات العالمية والخلافات الاقتصادية واصل الاستثمار الأجنبي المباشر انخفاضه فى أمريكا ليصل لنحو 251.814 مليار دولار عام 2018 .