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أمريكا سيدة العالم اقتصاديا.. واشنطن تجذب 1.8 ترليون دولار استثمار أجنبى

السبت، 13 يوليه 2019 11:34 ص
أمريكا سيدة العالم اقتصاديا.. واشنطن تجذب 1.8 ترليون دولار استثمار أجنبى دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
كتب عبد الحليم سالم

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 على الرغم من الحروب التجارية العالمية خاصة الحرب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية،  إلا أن الأخيرة ما تزال سيدة العالم اقتصاديا بعد نجاحها فى جذب أكثر من 50% من قيمة الاستثمار الأجنبى المباشر فى العالم خلال فترة الست سنوات الأخيرة .

 

وبحسب التقارير الاقتصادية الدولية، نجحت الولايات المتحدة الأمريكية فى جذب نحو   1.871.615 ترليون دولار  خلال الفترة من 2013 حتى نهاية عام 2018.

 

ووفق تقرير منظمة الاونتكاد التابعة للأمم المتحدة والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه ، فإن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت فى جذب نحو 201.393 مليار دولار  استثمار أجنبى  مباشر عام 2013.

 

كما جذبت نحو 201.733  مليار دولار عام 2014، وفى عام 2015 تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي المباشر فى الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث بلغ نحو   467.625 مليار دولار.

 

وفى عام 2016 أرتفع أيضا الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل لنحو  471.792 مليار دولار.

 

وفى عام 2017  انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر لنحو   277.258 مليار دولار،  ثم نتيجة  التوترات العالمية والخلافات الاقتصادية واصل الاستثمار الأجنبي المباشر انخفاضه فى أمريكا ليصل لنحو   251.814 مليار دولار عام 2018 .

 


الولايات المتحدة الامريكية

واشنطن

منظمة الاونتكاد

الاستثمار الأجنبي المباشر

الاقتصاد العالمى

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