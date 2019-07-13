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أرامكو السعودية تضع أسعار جديدة للبنزين.. تعرف عليها

السبت، 13 يوليه 2019 11:36 م
أرامكو السعودية تضع أسعار جديدة للبنزين.. تعرف عليها وضع مسدس البنزين
كتب هاشم الفخرانى

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أعلنت أرامكو السعودية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية، بأن أسعار البنزين المحدثة ابتداءً من 14 يوليو 2019 م ستكون على النحو الآتى :

 

نوع الوقود          أسعار الربع السابق                      أسعار الربع الحالي

 

                          أبريل – يونيو 2019م                   يوليو – سبتمبر 2019م

 

بنزين 91             1.44 ريال لكل لتر                        1.53 ريال لكل لتر

 

بنزين 95             2.10 ريال لكل لتر                       2.18 ريال لكل لتر

 

وذلك وفقاً لإجراءات تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، علماً بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للتغيرات فى أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

 


أرامكو السعودية

أخبار السعودية

زيادة أسعار البنزين فى السعودية

أرامكو

السعودية

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