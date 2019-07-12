151 ألف رأس ماشية و4.4 مليون طائر مذبوحات بالمجازر خلال 30 يوم

أكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه للتقارير الواردة من الادارة العامة للمجازر، يوضح :أن اجمالى المذبوحات من الحيوانات الحية المحلية خلال شهر الماضى بلغت "151,246" رأس من الماشية من أجل وصول لحوم سليمة الى المستهلكين ومكافحة الامراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج المجازر .

وأوضح التقرير، الذى حصل لـ " اليوم السابع "،عليه أن اجمالى المذبوحات من الدواجن بلغت "4,455,478" طائر تحت الاشراف البيطرى الكامل فى المجازر المعتمدة لضمان وصول لحوم سليمة للمستهلك وخالية من اى مسببات مرضية وللحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة.

وتابع تقرير الهيئة ،أن الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر تتولى أعمال التخطيط والمتابعة الحقلية ووضع اسس أعمال مكافحة الأمراض المشتركة وتحديد شروط ومواصفات المجازر وأساليب تطوير العمل والارتقاء بمستوى العاملين بالمجازر من خلال الدورات التدريبية المستمرة ومنح التصاريح لبعض المهن المكملة بالمجازر "السلاخين - تصاريح منشآت تجهيز الامعاء المعدة للتصدير "

كما تقوم بعمل برنامج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الجمهورية للحيوانات والتعاون مع مديريات الطب البيطرى فى المحافظات لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطرى الكامل .