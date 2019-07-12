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وكالة: إيران تدعو بريطانيا للإفراج الفورى عن ناقلتها النفطية العملاقة

الجمعة، 12 يوليه 2019 07:31 ص
وكالة: إيران تدعو بريطانيا للإفراج الفورى عن ناقلتها النفطية العملاقة ناقلة نفط
رويترز

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أبلغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوى وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء بأن إيران تدعو بريطانيا للإفراج الفورى عن ناقلتها النفطية العملاقة التى احتجزها مشاة البحرية الملكية البريطانية الأسبوع الماضى للاشتباه بخرقها عقوبات أوروبية بنقل النفط إلى سوريا.

وقال موسوى "هذه لعبة خطيرة ولها عواقب... الذرائع القانونية للاحتجاز ليست سليمة... الإفراج عن الناقلة فى مصلحة جميع الدول... على القوى الخارجية مغادرة المنطقة لأن إيران والدول الإقليمية الأخرى قادرة على ضمان أمن المنطقة".

وحذرت إيران من إجراءات متبادلة إذا لم تفرج بريطانيا عن الناقلة.

 

 


ناقلة نفط إيرانية

إيران مضيق هرمز

بريطانيا

عباس موسوى

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