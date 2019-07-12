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واشنطن بوست: أمريكا ربما تعاقب تركيا بعد تسلمها نظام الدفاع الروسى S-400

الجمعة، 12 يوليه 2019 11:24 ص
واشنطن بوست: أمريكا ربما تعاقب تركيا بعد تسلمها نظام الدفاع الروسى S-400 رجب طيب اردوغان - الرئيس التركى
كتبت رباب فتحى

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قالت وزارة الدفاع التركية يوم الجمعة إن تركيا بدأت تسلم نظام الدفاع الجوي الروسي  S-400، مستكملة بذلك اتفاق أزعج حلفاء تركيا في حلف شمال الأطلنطى الناتو، ومن المرجح أن يتسبب ذلك فى فرض عقوبات من الولايات المتحدة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
 
وقالت وزارة الدفاع فى بيان إن أول مكونات النظام وصلت إلى قاعدة جوية في العاصمة التركية أنقرة يوم الجمعة.
 
 لم يكن هناك رد فعل فوري من إدارة ترامب ، التي أعطت إشارات متضاربة حول كيفية استجابة الولايات المتحدة إذا وافقت تركيا على الصفقة. 
 
وحذر المسؤولون الأمريكيون ، بمن فيهم وزير الخارجية مايك بومبيو ، من تداعيات وخيمة ، بما في ذلك إلغاء مبيعات الطائرات الحربية الأمريكية من طراز F-35 إلى أنقرة وفرض عقوبات بموجب قانون عام 2017 على التعاون مع الخصوم.
 

تركيا

ترامب

النظام الجوى S

400

بوتين

اردوغان

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