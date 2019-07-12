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نظامك الغذائى عالى البروتين.. احذر فأنت مهدد بالنقرس وأمراض القلب

الجمعة، 12 يوليه 2019 07:00 ص
نظامك الغذائى عالى البروتين.. احذر فأنت مهدد بالنقرس وأمراض القلب اضرار البروتينات الكثيرة على الجسم
كتبت إيناس البنا

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تشكل البروتينات اللبنات الأساسية للعضلات والدم والجهاز المناعي وأكثر من ذلك، ولكن إذا كنت تأكل الكثير من البروتين أكثر مما يتطلبه جسمك، فسوف تتحول ببساطة معظم السعرات الحرارية إلى سكريات ثم دهون.

يمكن أن يؤثر البروتين المفرط في النظام الغذائي على مسار الكيمياء الحيوية فى الجسم، ووفقا لتقرير موقع " medicinenet"  يلعب هذا المسار الكيميائي الحيوي دورًا مؤثرًا في تطوير العديد من أنواع السرطان، فعندما تستهلك الكثير من البروتين مما يتطلبه جسمك، فإنك تزيد من فرص نمو السرطان.

تعتبر الكلى المسئولة عن إزالة النفايات من الدم، و تناول الكثير من البروتين في الجسم يتداخل مع وظائف الكلى، وقد يؤدي ذلك إلى الجفاف المزمن ويعرضك أيضًا لخطر حصوات الكلى.

بروتيات عالية
بروتيات عالية

 

تقييد الكربوهيدرات
 

معظم النظم الغذائية الغنية بالبروتين تقيد كمية الكربوهيدرات، وغياب الكربوهيدرات الكافية يمكن أن يؤدي إلى نقص التغذية أو الألياف غير الكافية التي يمكن أن تسبب العديد من المشاكل الصحية.

 

أمراض القلب
 

تشتمل معظم النظم الغذائية الغنية بالبروتين على أطعمة مثل اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان كاملة الدسم، ارتبطت هذه الأطعمة بأمراض القلب.

النقرس

الأطعمة البروتينية الحيوانية عالية في البيورينات ويمكن أن تسبب مستويات عالية من حمض اليوريك ، مما يساهم في النقرس.

 

رائحة كريهة للنفس والجسم
 

يمكن أن تتطور رائحة الجسم الكريهة ورائحة الفم أيضا إذا تناولت الأطعمة التي تحتوي على البروتين فقط، بسبب الكيتونات التي تتراكم في الجسم.

نقص التغذية
 

عندما تلتزم بنظام غذائي معين، فقد يفوتك بعض العناصر الغذائية الأساسية،  فالنظام الغذائي الغني بالبروتين عادة ما يقطع الفواكه والخضروات، مما يجعلك تفتقر إلى مضادات الأكسدة الكافية ، والفيتامينات مثل البيتا كاروتين ، وفيتامين C ، والبيوفلافونويدات الوقائية ، وبعض المعادن.

 


السرطان

نظام غذائى

البروتين

امراض القلب

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