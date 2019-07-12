"مياه سوهاج" تنظم لقاءات بنقابتى المهندسين والمهن الطبية للتوعية بترشيد المياه

كتب أحمد حسن

أكد المهندس محمد بدري محمد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، أن الشركة نظمت لقاءات توعوية بمقر نقابتي المهندسين والمهن الطبية لحث المواطنين ورواد النقابات على ضرورة ترشيد الاستهلاك وللحفاظ على مياه الشرب، ولتحقيق مستقبل مائي آمن للأجيال القادمة، وفي إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه.



وقال رئيس الشركة: تم توعية رواد النقابات لتعريفهم بالجهد المبذول لتوفير كوب مياه آمن ونظيف للمواطنين وبجودة عالية، طبقاً للمواصفات العالمية لإنتاج مياه الشرب والسلوكيات الصحيحة فى التعامل مع المياه، وكذا الاستخدام الآمن للصرف الصحى ومخاطر القيسونات والفلاتر، ومعرفة الأضرار الصحية للطلمبات الحبشية.