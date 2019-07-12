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من كواليس الجلسات..تعرف على جنسية مدربى حركة 6 أبريل على الفوضى

الجمعة، 12 يوليه 2019 01:55 ص
من كواليس الجلسات..تعرف على جنسية مدربى حركة 6 أبريل على الفوضى قاعه محكمة - ارشيفيه
كتب إيهاب المهندس

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العديد من المفاجآت كشفتها أحراز محاكمة 23 متهما بقضية "التخابر مع حماس"، والتى تنظرها الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تظهر خطورة الجرائم التى أرتكبها المتهمين على الأمن القومى للبلاد.

وفى جلسة 17 يناير عرضت المحكمة رسائل تظهر تدريب حركة 6 أبريل على يد شخص صربى الجنسية بالملحق رقم 6 من الحرز رقم 21 دون عليه أحمد محمد عبد العاطى، ويحمل الحرز  تفريغ لرسائل من شخص يدعى سليمان صديق، وجاء فى الرسالة: "إيفان ماروفيتش الصربى والذي تربطة علاقة قوية بحركة أوتوبر المناهضة لرئيس صربيا، كان فى زيارة لمصر وهو من درب شباب 6 إبريل قبيل ثورة 25 يناير.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

 


التخابر مع حماس

قضية التخابر

جنايات القاهرة

الاخوان والتخابر

حركة 6 ابريل

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