مصرع مبيض محارة سقط من أعلى برج بحى الكوثر سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى مبيض محارة يبلغ من العمر 25 عاما مصرعه ، عقب سقوطه من أعلى أحد الأبراج بمنطقة المهندسين دائرة حى الكوثر شرقى محافظة سوهاج تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير أمن سوهاج ، بلاغا من قسم شرطة الكوثر يفيد بسقوط شخص من أعلي بعقار بمنطقة أبراج المهندسين دائرة القسم أنتقل مأمور وضباط القسم وبالفحص تبين سقوط " محمد ا ك 25 سنة " مبيض محارة ويقيم دائرة مركز أخميم من الدور الثالث بعقار " تحت الإنشاء " مما أدي لوفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي أخميم المركزي وبسؤال خاله " حامد ع ع -46 سنة " مبيض محاره قرر بأنه أثناء قيام المذكور بالعمل أعلي سقاله خشبية بالعقار المشار إليها اختل توازنه وسقط أرضاً مما نتج عنه وفاته ونفي الشبهة الجنائية

ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثة.