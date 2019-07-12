سوبر كورة
Ads
الجمعة، 12 يوليه 2019 12:37 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

مشجع جزائرى يدهس عائلة ويقتل امرأة فى فرنسا أثناء احتفاله بفوز منتخب بلاده

الجمعة، 12 يوليه 2019 11:52 ص
مشجع جزائرى يدهس عائلة ويقتل امرأة فى فرنسا أثناء احتفاله بفوز منتخب بلاده الشرطة الفرنسية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دهس مشجع جزائرى فقد السيطرة على سيارته عائلة بمدينة مونبلييه الفرنسية مساء الخميس، أثناء احتفاله بفوز منتخب بلاده، مما خلف مصرع امرأة (42 سنة) وجرح ابنتها ورضيعها، حسبما ذكر موقع "لوفيجارو" نقلا عن وكالة "فرانس برس".

ونقل الرضيع الذى تعرض لكدمات عديدة إلى مستشفى مجاور، فيما عانت الفتاة (17 سنة) من كسور مختلفة، وأكد أن المشجع (21 سنة) كان يقود سيارته "بسرعة فائقة" فى شارع لاموسون، وقد جرى احتجازه بعد الحادث.

وقال متحدث باسم فرع السلامة الإقليمية "DDSP" إن السلطات الفرنسية "تحاول حاليا كشف ملابسات هذه المأساة".

وفى سياق متصل، تعرضت متاجر فى شارع الشانزيليزيه للسرقة أثناء احتفال المشجعين الجزائريين بانتصار منتخب "محاربو الصحراء" على فريق كوت ديفوار.

واحتشد الجزائريون فى شارع الشانزليزيه الشهير هاتفين بشعارات تشجع منتخبهم الوطني، الذى تأهل بعد فوزه بركلات الترجيح.


فرنسا

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الشانزليزيه

دهس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رياض محرز عقد العزم أن تحيا الجزائر فشهدنا.. قائد المحاربين يأسر قلوب العرب

الجمعة، 12 يوليه 2019 11:16 ص

بعد فوز الجزائر.. مصطفى شعبان: برافو وهحضر معاكوا فى الاستاد

الخميس، 11 يوليه 2019 10:48 م

رامى صبرى يهنئ منتخب الجزائر بالفوز على كوت ديفوار

الخميس، 11 يوليه 2019 10:45 م

موعد مباراة الجزائر ضد نيجيريا فى نصف نهائي أمم أفريقيا 2019

الخميس، 11 يوليه 2019 10:35 م

جمال بلماضي: لدينا 23 مقاتل فى الجزائر وتتويج الخضر طبيعى

الخميس، 11 يوليه 2019 10:34 م

الجزائر تعود لنصف نهائي أمم أفريقيا بعد غياب 9 سنوات.. محاربو الصحراء يقهرون كوت ديفوار فى دور الثمانية بركلات الترجيح 4 - 3.. رفاق رياض محرز على موعد مع قمة نارية أمام نيجيريا فى دور الأربعة

الخميس، 11 يوليه 2019 10:26 م

احتفالات عارمة فى شوارع الجزائر بالتأهل لنصف نهائى كأس الأمم الإفريقية

الخميس، 11 يوليه 2019 10:03 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

تعرف على أبطال المسلسل الجديد المشتق من Walking Dead

تعرف على أبطال المسلسل الجديد المشتق من Walking Dead

علماء يتمكنون من التوصل إلى صورة أوضح للكتلة الجليدية العالمية

علماء يتمكنون من التوصل إلى صورة أوضح للكتلة الجليدية العالمية

طرائف نجوم زمان فى المصيف..برلنتى عبدالحميد تسرق شمسية وتظلم شابا على الشاطئ

طرائف نجوم زمان فى المصيف..برلنتى عبدالحميد تسرق شمسية وتظلم شابا على الشاطئ

4 شركات تتقدم لتنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر

4 شركات تتقدم لتنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر

بالأرقام..التبادل التجارى لمصر عالميا..36.3 مليار دولار تجارة خارجية فى 4 شهور

بالأرقام..التبادل التجارى لمصر عالميا..36.3 مليار دولار تجارة خارجية فى 4 شهور

انتفاضة عربية فى أمم أفريقيا.. الجزائر وتونس يتأهلان للدور قبل النهائى.. محاربو الصحراء تصعق كوت ديفوار وينتظرون نيجيريا.. نسور قرطاج تكسر عقدة 15 عاما أمام مدغشقر ويواجه السنغال فى الدفاع الجوى

انتفاضة عربية فى أمم أفريقيا.. الجزائر وتونس يتأهلان للدور قبل النهائى.. محاربو الصحراء تصعق كوت ديفوار وينتظرون نيجيريا.. نسور قرطاج تكسر عقدة 15 عاما أمام مدغشقر ويواجه السنغال فى الدفاع الجوى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة