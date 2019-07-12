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مرور الغربية يحرر 618 مخالفة ويحصل 40 ألف جنيه غرامات فورية

الجمعة، 12 يوليه 2019 01:22 م
مرور الغربية يحرر 618 مخالفة ويحصل 40 ألف جنيه غرامات فورية حمله مروريه - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل

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حررت إدارة مرور الغربية، بقيادة العميد ماجد ناشد مدير إدارة المرور، 618 مخالفة مرورية متنوعة ما بين مخالفات سير عكس الاتجاه والانتظار فى الممنوع، والقيادة بدون رخصتي القيادة والتسيير، وتحصيل 40 ألف جنيه غرامات .

 كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد وجه بتكثيف الحملات المرورية بمدن ومراكز المحافظة، لإحكام السيطرة المرورية، وإعادة الانضباط للشارع.

وأسفرت الحملة عن تحرير 618 مخالفة  مرورية، منها سحب رخص قيادة وتسيير منتهية، والتحفظ على دراجات نارية بدون لوحات معدنية ورخصتي القيادة والتسيير، وتحصيل 40ألف جنيه غرامات فورية، نظير التصالح فى مخالفات فورية، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإخطار نيابة المرور.

 

 

 


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