مدير التحالف الدولى للقاح والتطعيم يشيد بجهود الرئيس فى تطوير المنظومة الصحية بمصر

زار وفدا من وزارة الصحة مقر التحالف الدولى للقاح والتطعيم، "GAVI"، مساء أمس، على هامش زيارته لمقر منظمة الصحة العالمية بمدينة جنيف بسويسرا، وكان فى استقبالها سيث بيركلى، المدير التنفيذى للتحالف.

وتم عقد إجتماع بحضور الدكتور تامر عصام نائب وزيرة الصحة والسكان لشئون الدواء، والدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات ومبادرات الصحة العامة، والسفير مهند مزارع المستشار ببعثة مصر الدائمة فى جنيف.

الاجتماع تناول تقديم عرض توضيحى من الجانب المصرى عن أهمية تسهيل وتوفير الجرعة الصفرية من طعم فيروس "بي" للأطفال فى أفريقيا وخاصةً الدول التى تعانى من تفشى مرض فيروس "بي" بها كأحد أهم عوامل منع انتشار المرض والقضاء عليه.

وتم تقديم مقترح من وزارة الصحة المصرية يشمل متوالية التطعيم وأعداد الأطفال المتوقع تطعيمهم خلال الفترة من 2020 إلى 2030 والتى تشمل تطعيم أكثر من 400 مليون طفل خلال تلك الفترة وتمت الإشارة إلى أن التكلفة المتوقعة لذلك تقارب الـ110 ملايين دولار.

ومن جهته أشاد المدير التنفيذى للتحالف الدولى للقاح والتطعيم بالمقترح المصرى وأفاد بأنه من ضمن أولويات منظمتى التحالف و الصحة العالمية، مضيفاً أن التحديات لا تكمن فقط فى التكلفة وتمويل شراء الطعومات بل فى توعية المواطنين بأهمية أخذ الطعومات.

وأضاف "بيركلي" أن مصر الآن فى مكانة مختلفة من حيث النظام الصحى وتغطية الطعومات حيث تصل نسب التغطية فى مصر إلى أكثر من 99.97%، بينما تبلغ متوسط نسب التغطية للطعومات فى أفريقيا من 20- 40%، وأن بعض الدول الأفريقية نسبة التغطية بها لا تتعدى 33% بل وأن هناك مقاطعات بها نسبة تغطية تصل إلى 2% فقط.

ويشار الى أن الوفد أكد استعداد مصر ممثلة فى وزارة الصحة لتقديم كافة سبل الدعم الفنى للإخوة فى القارة الأفريقية، خاصة فى ظل رئاسة مصر للإتحاد الإفريقى، وذلك بالتعاون مع منظمتى الصحة العالمية والتحالف الدولى للقاح والتطعيم على أن تقوم مصر بتدريب الكوادر الأفريقية والعالمية على جميع تقنيات التغطية الصحية للطعوم والأمصال، وتكون مصر بمثابة المرجع التدريبى للتحالف فى قارة أفريقيا.

الإجتماع تطرق أيضا إلى جهود مصر أيضاً فى مجال التطعيمات وخاصةً للمقيمين داخل مصر من غير المصريين، حيث يتم إعطاء جميع التطعيمات لهم بالمجان.

كما رحب المدير التنفيذى للتحالف بالمبادرة المصرية وطلب أن يقوم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم جهود منظمتى الصحة العالمية والتحالف انطلاقاً من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى والنجاحات التى تحققت مؤخراً فى المجال الصحى فى مصر لتصبح نموذجاً يُحتذى به فى العالم، وطلب أيضاً دعم فخامة الرئيس فى تشجيع تسجيل المواليد فى الدول الأفريقية وتبنى الدول الأفريقية لبرامج التطعيم بشكل فعال.

وتم الاتفاق على التنسيق لاختيار عدد من بين بلد واحد إلى 3 بلاد لتكون نموذجاً يتم البدء به لتطبيق المبادرة المصرية لتعميم الجرعة الصفرية لطعم فيروس "بى" وتم التوافق على دولة نيجيريا كأحد تلك الدول وكذلك دولة باكستان وسيتم التنسيق فى ذلك خلال الفترة القادمة بين وزارة الصحة المصرية والتحالف.

يذكر أنه تم تقديم عرض مصرى للتحالف يوضح رغبة الحكومة المصرية فى الشراء من خلال آليات التحالف وبنفس أسعاره وهو ما سيحقق وفراً كبيراً فى موازنة التطعيمات قد تصل إلى 50% وخاصةً فيما يخص التطعيمات الحديثة (مثل تطعيم السحائى الثنائى والرباعى الحديث - شلل الأطفال بالحقن).

ومن جهته، رحب المدير التنفيذى للتحالف بالعرض المصرى وأفاد بأنه بالفعل ومنذ آخر لقاء مع وزيرة الصحة المصرية قد قام ببعض الخطوات فى هذا الصدد لإيجاد آلية لربط الدول غير المدعومة من التحالف لتمكينها من الاستفادة بالأسعار التى يحصل عليها التحالف، حيث تم وضع مصر كأولى الدول التى سيقوم التحالف بتنفيذ تلك الاستراتيجية من خلالها، كما تم إيضاح أن التحالف يتفاوض مع الشركات المنتجة للقاحات لإقناعها بتلك الآليات.

وأضاف انه تم مناقشة اقتراح آلية متوسطة المدى تعتمد على توطين صناعة عدد من اللقاحات بجمهورية مصر العربية من خلال اتفاقيات نقل التكنولوجيا من الشركات العالمية مع تقوية السلطة الرقابية المصرية لتكون تلك اللقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية وبالتالى يستطيع التحالف شراء تلك اللقاحات من مصر.

وأكد انه تم وضع خطة لسهولة التواصل بين وزارة الصحة المصرية ومنظمة الجافى للعمل خلال الفترة القصيرة المقبلة على مراجعة الآليات الممكنة لتطبيق العرض المصرى ووضع الخطة التنفيذية لتمكين جمهورية مصر العربية من الحصول على أسعار متقاربة مع تلك التى يحصل عليها التحالف.