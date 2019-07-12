مجلس كنائس الشرق الأوسط يدين التفجير الإرهابى فى كنيسة القامشلى بسوريا

أدان مجلس كنائس الشرق الأوسط التفجير الإرهابى الذى وقع أمس الخميس أمام كنيسة السيدة العذراء فى مدينة القامشلى شمال شرق سوريا وأدى إلى إصابة نحو 11 شخصا بإصابات مختلفة.

وذكر بيان صادر اليوم عن مجلس كنائس الشرق الأوسط أنه استنكارًا لهذا العمل الإجرامى إتصلت الأمينة العامة للمجلس الدكتورة ثريا بشعلانى بقداسة البطريرك مار اغناطيوس افرام الثانى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس.

وأعلنت بشعلانى التضامن الكامل مع أبناء الكنيسة السريانية الأورثوذكسية لا سيما المستهدفين منهم فى مدينة القامشلى السورية، معتبرة أن "يد الغدر لن تزعزع إيماننا وثباتنا فى هذا الشرق، ولن تقوّض عزيمتنا بالدفاع عن كرامة الانسان ودعم المساعى إلى إحلال السلام ونشر ثقافة الحوار والمحبة والمصالحة".

كما رفعت بشعلانى الصلاة مع قداسته على نية شفاء الجرحى الذين سقطوا ضحية التفجير، والمتضرّرين منه، داعية مع قداسته ومع كل كنائس الشرق الأوسط أن ينعم الله على منطقة الجزيرة والفرات بالأمن والسلام.