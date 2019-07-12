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متستهونش بوجوده.. اعرف نقص البوتاسيوم هيعمل إيه فى صحتك

الجمعة، 12 يوليه 2019 09:00 م
متستهونش بوجوده.. اعرف نقص البوتاسيوم هيعمل إيه فى صحتك بوتاسيوم-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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يعتبر البوتاسيوم واحدا من أهم العناصر التى تمد الجسم بالنشاط والطاقة كما أنه يحافظ على صحة الجهاز العصبى وحرق الدهون المتراكمة فى الجسم، كما انه يعمل على التحكم فى معدل نبضات القلب.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك بعض المشاكل الصحية التى يسبب نقص البوتاسيوم فى الجسم وهى:

بوتاسيوم
بوتاسيوم

 

1:يسبب نقص البوتاسيوم تشنجات العضلات وعدم القدرة على التحكم فى العضلة وتحريكها،

2:يزيد من خطر الإصابة بكسور العظام والشلل الرخو، وذلك بسبب ضعف العضلات.

3:ضعف شديد فى الاعصاب مع تنميل الذراعين والساقين، وعدم القدرة على حمل الأشياء الثقيلة.

4:تقلصات البطن والتشنجات وذلك بسبب انخفاض البوتاسيوم فى الجسم.

5: سرعة فى نبضات القلب وعدم انتظام دقات القلب، مما يسبب النوبات القلبية والإغماء.

اطعمة تحتوى على بوتاسيوم
اطعمة تحتوى على بوتاسيوم

 

6:الشعور بالعطش الشديد مع التبول المتكرر.

7:الشعور بالتعب والإجهاد المستمر وعدم القدرة على بذل أى مجهود.

8:نقص البوتاسيوم يزيد من خطر الاصابة بارتفاع ضغط الدم.

9:يزيد من مشاكل القلب  والأوعية الدموية.

فى حالة ظهور أى من الأعراض يجب المتابعة مع الطبيب لوصف العلاج المناسب مع الاهتمام بتناول الأطعمة التى تحتوى على البتاسيوم ومنها" الموز، الافوكادو، البطاطس،الطماطم، الفاصوليا".

 


بوتاسيوم

اطعمة تحتوى على بوتاسيوم

البوتاسيوم

فيتامينات

نقص البوتاسيوم

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