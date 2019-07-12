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لمتبعى الحميات الغذائية.. أطعمة تقلل شعورك بالجوع

الجمعة، 12 يوليه 2019 05:00 م
لمتبعى الحميات الغذائية.. أطعمة تقلل شعورك بالجوع رياضة
كتبت فاطمة ياسر

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عند اتباع الحميات الغذائية الهادفة للتخلص والقضاء على الوزن الزائد، يشعر الأشخاص بالجوع الشديد، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أفضل الأطعمة التي تزيد من شعورك بالشبع وتحد من الشعور بالجوع، وذلك وفقا لموقع "WEBMED".

-الموز..

قد يشعر البعض بالاستغراب عند قراءة فاكهة الموز، لأن المتعارف عليه أنها تتسبب في زيادة الوزن، ولكن العديد من الدراسات الطبية الحديثة، نصحت وأكدت علي ضرورة تناول ثمرة الموز يوميا  وخاصة للأشخاص الذين يتعبون حميات غذائية، لأنها تساعد علي التخلص والقضاء من الوزن الزائد، وأيضا تعمل علي زيادة حرق الدهون في الجسم.

-الجزر..

يعد من الخضراوات ذات قيمة غذائية عالية، فهو يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، حيث أنه غني بمضادات الأكسدة وفيتامين "أ"، وأيضا يساهم في الشعور بالشبع لفترات زمنية طويلة، ولذا عليك تناول الجزر يوميا في حالة شعورك بالجوع خلال اتباع للحميات الغذائية.

-الأسماك..

نعم فالأسماك تعد من الأطعمة الجيدة التي تساهم في الحد من الشعور بالجوع كما أنها قليلة السعرات الحرارية، ولذا تناولك للأسماك  يساهم في التخلص من الوزن الزائد وأيضا يعمل علي شعورك بالشبع لفترة طويلة.

 


الشعور بالشبع

اطعمة تزيد شعورك بالشبع

الموز والشبع

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