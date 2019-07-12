قافلة طبية لتقديم الكشف والعلاج المجانى لأهالى الأسمرات فى جميع التخصصات

كتب سيد الخلفاوى

نظمت مديرية الصحة بالقاهرة، قافلة طبية شاملة، لتقديم العلاج والكشف المجانى لأهالى حى الأسمرات جنوب القاهرة، استمرت لمدة يومين.

وأعلن اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن القافلة تم تنظيمها بالتعاون مع وزارة الصحة، فى حى الأسمرات، للكشف المجانى على أهالى الحى لتقديم الخدمات الطبية لأكثر من 11 ألف أسرة، وذلك فى إطار الاهتمام بصحة المواطن والحفاظ عليها، مع تقديم العلاج المجانى لجميع المرضى.

وأوضح نائب المحافظ، أن القافلة استعانت بـ11 سيارة إسعاف مجهزة، ومزودة بأطباء خبراء فى مجال "القلب – الباطنة – الأسنان – الجراحة العامة – التحاليل والأشعة - وأمراض النساء - والرمد".