سوبر كورة
Ads
الجمعة، 12 يوليه 2019 09:37 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

قافلة طبية لتقديم الكشف والعلاج المجانى لأهالى الأسمرات فى جميع التخصصات

الجمعة، 12 يوليه 2019 09:26 م
قافلة طبية لتقديم الكشف والعلاج المجانى لأهالى الأسمرات فى جميع التخصصات قافلة طبية بحى الأسمرات
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت مديرية الصحة بالقاهرة، قافلة طبية شاملة، لتقديم العلاج والكشف المجانى لأهالى حى الأسمرات جنوب القاهرة، استمرت لمدة يومين. 
 
وأعلن اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن القافلة تم تنظيمها بالتعاون مع وزارة الصحة، فى حى الأسمرات، للكشف المجانى على أهالى الحى لتقديم الخدمات الطبية لأكثر من 11 ألف أسرة، وذلك فى إطار الاهتمام بصحة المواطن والحفاظ عليها، مع تقديم العلاج المجانى لجميع المرضى.
 
وأوضح نائب المحافظ، أن القافلة استعانت بـ11 سيارة إسعاف مجهزة، ومزودة بأطباء خبراء فى مجال "القلب – الباطنة – الأسنان – الجراحة العامة – التحاليل والأشعة - وأمراض النساء - والرمد".
 
 

الاسمرات

قافلة طبية

الكشف المجاني

حي الاسمرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عرض مسرحى بحى الأسمرات يتناول قضية "زواج القاصرات"

السبت، 29 يونيو 2019 11:15 م

شاهد.. "جورج قرداحى" يسلم جائزة "اسم من مصر" لكفيف من سكان حى الأسمرات

الجمعة، 31 مايو 2019 09:46 م

تعرف على أهم توصيات المركز القومى للبحوث الاجتماعية لتطوير الخدمات بحى الأسمرات

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:25 م

القومى للبحوث الاجتماعية: برامج لتوعية السكان بتنظيم الأسرة فى حى الأسمرات

الإثنين، 20 مايو 2019 11:50 ص

تشغيل قصر ثقافة الأسمرات وتأسيس فصول مجانية لتنمية المواهب

السبت، 18 مايو 2019 11:50 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجم مسلسل Peaky Blinders ينضم للجزء التاسع من فيلم Fast & Furious

نجم مسلسل Peaky Blinders ينضم للجزء التاسع من فيلم Fast & Furious

بالبدلة .. البروفيسور يروج للموسم الجديد من La Casa De Papel فى مدريد

بالبدلة .. البروفيسور يروج للموسم الجديد من La Casa De Papel فى مدريد

أبطال Fast & Furious 9 يحتفلون بعيد ميلاد ميشيل رودريجيز

أبطال Fast & Furious 9 يحتفلون بعيد ميلاد ميشيل رودريجيز

بالأحضان.. نجوم Fast & Furious 9 يستقبلون جون سينا فى الكواليس

بالأحضان.. نجوم Fast & Furious 9 يستقبلون جون سينا فى الكواليس

كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يعوض محبى ليفربول فى أمم أفريقيا 2019 بعد محمد صلاح.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف "الريدز" مكانا فى قلوب المصريين

كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يعوض محبى ليفربول فى أمم أفريقيا 2019 بعد محمد صلاح.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف "الريدز" مكانا فى قلوب المصريين

بعد القبض عليه .. تعرف على التهم الموجهة للمطرب العالمى R. Kelly

بعد القبض عليه .. تعرف على التهم الموجهة للمطرب العالمى R. Kelly

فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة