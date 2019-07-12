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فيديو.. ضبط أسلحة وذخائر قطرية بحوزة قيادات إخوانية فى عدن باليمن

الجمعة، 12 يوليه 2019 02:30 م
فيديو.. ضبط أسلحة وذخائر قطرية بحوزة قيادات إخوانية فى عدن باليمن أسلحة قطرية
كتب محمد تهامى زكى

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أكد مصدر أمنى فى مديرية المعلا باليمن، أن شرطة عدن عثرت على أسلحة وذخائر تحمل شعارات دولة قطر فى أحد أوكار تنظيم الإخوان بالمنطقة.

ووفقا لـ"سكاى نيوز"، أوضح المصدر الأمنى أن فريق المكافحة داهم منزل عضو الإخوان رامز الكمرانى وعثرت داخله على بندقية قنص وكمية من سلاح الكلاشنكوف وذخائر وصواعق متفجرة وعبوات وأحزمة ناسفة تستخدم فى عمليات الاغتيالات الإرهابية، مؤكدا أن صناديق الذخائر والأسلحة تحمل أوراق وشعارات دولة قطر.

 

‏‫وكانت الأجهزة الأمنية فى عدن قد ضبطت شحنة أسلحة قادمة من محافظة أخرى عند المدخل الشرقى، فيما تحدثت مصادر فى وقت سابق عن دعم وتمويل قطرى لخلايا فى المناطق المحررة تعمل على التخريب والعمل استخباراتيا لصالح ميليشيات الحوثى وتنظيم الإخوان.

فيما نشر أحد المدونين عبر حسابه تويتر فيديو لضبط الأسلحة القطرية، علق عليها: "قطر تدخل الموت والفوضى وتهرب لحزب الإصلاح الإرهابى الأسلحة والذخائر وأدوات الموت إلى عدن والجنوب"، مضيفا: "اكتشاف أسلحة وأجهزة قطرية الصنع كانت فى وكر لحزب الإصلاح فى عدن، قبحهم الله،لم يدعموا أو يقدموا حتى شيء مفيد إلا الموت، هذا يدل على حجم المؤامرة التي تحيكها قطر وحزب الإصلاح ضد الجنوب".

 

 

 


قطر

اسلحة قطرية

اليمن

عدن

جماعة الاخوان

ذخائر قطرية

الارهاب

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