عبد الرحيم على ناعيا يوسف شريف رزق الله: كان قاموسا للسينما المصرية والعالمية

نعى الكاتب الصحفى عبد الرحيم على رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مؤسسة البوابة نيوز وعضو مجلس النواب الناقد الفنى والإعلامى الكبير يوسف شريف رزق الله، الذى وافته المنية اليوم الجمعة، عن عمر 77 عاما بعد رحلة مع المرض.

وقال "على" فى بيان له اليوم إن الراحل كان قاموسا للسينما المصرية والعالمية وواحدا من كبار إعلاميى ماسبيرو المخلصين إضافة إلى أنه كان أحد رموز مهرجان القاهرة السينمائى الذى أسهم فى قيادته على مدى أربعين عاما منذ أن كان سكرتيرا فنيا له عام 1978، ومديره الفنى منذ عام 2000، ليسهم بكل جهده فى دفع المهرجان للأمام، بعد أن منح الحياة السينمائية عمره وتتلمذت على يديه أجيال متعاقبة من النقاد والفنانين والسينمائيين الكبار.

وتوجه الدكتور عبد الرحيم على بخالص العزاء لأسرته ومحبيه وتلاميذه متمنيا من المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته.