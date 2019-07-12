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ضبط 4081 هاربا من أحكام وتحصيل 123586غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الجمعة، 12 يوليه 2019 07:41 ص
ضبط 4081 هاربا من أحكام وتحصيل 123586غرامات فى حملة أمنية بالغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية ــ عادل ضرة

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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4081 متهما، منهم 1128 حكما جزئيا، و 142 حكم مستأنف، و2762 حكم غرامات، 42 حكم مخالفات، وضبط 7  متهمين هاربين من جناية، كما تم تحصيل 123 ألفا 586 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

 


مدير امن الغربية

مدير المباحث الجنائية

حملة تنفيذ الأحكام

النيابة العامة

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