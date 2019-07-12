ضبط عاطلين استولوا على 87 ألف جنيه من صيدلى والبحث عن آخرين سرقا سيارته

كتب محمود عبد الراضى - أحمد الجعفرى

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 4 متهمين متورطين فى سرقة 87 ألف جنيه من صيدلى و"فيزا كارد"، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بولاق الدكرور تلقت بلاغًا من صيدلى يبلغ من العمر 44 عامًا، أفاد فيه بتعرفه على شخص من خلال تردده على الصيدلية التى يعمل بها لشراء أدوية ولم يقم بسداد قيمتها، وإنه اتصل به لمطالبته بسداد قيمة تلك الأدوية فطلب منه مقابلته بشارع العشرين ببولاق الدكرور، فتوجه لمكان المقابلة مُستقلاً سيارة ملاكى، وتقابل معه، فإصطحبه لإحدى الشقق السكنية.

وتابع المجنى عليه فى بلاغه أنه فوجئ بتواجد ثلاثة مجهولين بداخلها استولوا منه على مبلغ 4 آلاف جنيه، وكارد فيزا، واحتجزوه بالشقة ثم سحبوا مبلغ 27 ألف جنيه، وإجراء عمليات شراء بمبلغ 56 ألف جنيه، من الفيزا كارد الخاصة به، وعقب ذلك قاموا بتخديره، والتخلى عنه بسيارته بالقرب من مطلع كوبرى صفط اللبن، وفروا هاربين وحينما استفاق فوجئ بمجهولين آخرين إستقلا السيارة صحبته ولاحظا عدم إتزانه فقاما بسرقة سيارته، وهاتفه المحمول، وتخليا عنه أعلى الطريق الدائرى وفرا هاربين.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد مكان الشقة التى تم احتجاز المجنى عليه فيها، وتحديد مرتكبى الواقعة وهم 4 عاطلين، سبق اتهامهم فى العديد من القضايا.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وضبطهم وبحوزة أحدهم 10 جرامات لمخدر الهيروين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن مبلغ 2500 جنيه، وشاشة تليفزيون 32 بوصة، و9 هواتف محمولة تبلغ قيمتهم حوالى 63 ألف جنيه.

وجارى تكثيف الجهود لتحديد وضبط المجهولين اللذين إستوليا على سيارة المجنى عليه وهاتفه المحمول.