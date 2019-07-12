ضبط صاحب شركة بالإسكندرية نصب على المواطنين بزعم توظيفهم بالكويت

الإسكندرية - أسماء على بدر

نجحت مديرية أمن الإسكندرية فى ضبط صاحب شركة سياحة دينية، بمنطقة العجمي، غرب الإسكندرية،لقيامه بالنصب على الشباب والحرفيين مدعيا قدرته علي تسفيرهم للعمل بدولة الكويت، مقابل الحصول علي 88 ألف جنيه من كل منهما، فيما تمكنت ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الجمعة، من ضبطة وبمواجهة أعترف بإرتكابة الواقعة.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد سعيد يوسف، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ مقدم من "م. ا"، 39 عامًا، سائق، ضد شخص يدعي "ا. ه"، صاحب شركة سياحة دينية لقيامة بالنصب علية والإستيلاء منه علي مبلغ 88 ألف جنيه مقابل تسفيره للعمل بدولة الكويت.

وأكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، برئاسة اللواء شريف رؤوف، من صحة البلاغ، وتبين بأن المتهم سبق إتهامة في قضية سلاح بدون ترخيص ومحكوم عليه في قضية "تبديد" بالحبس سنة وكفالة ألف جنيه.

وأضافت التحريات بقيام المتهم بالنصب علي المجني علية وأخرين من أصحاب المهن الحره والحرفيه جاري تحديدهم، بأيهامهم بقدرته علي تسفيرهم إلي دولة الكويت للعمل في وظائف مهنيه وحرفيه مختلفة، وقيام المتهم بتقاضي مبلغ مالي قدرة 88 ألف جنيه من كل شخص راغب في السفر مقابل الحصول علي تأشيرة الدخول ومصاريف عقد العمل.

فيما تبين بأن المتهم يستخدم مقر شركة السياحية الدينية التي يملكها بمنطقة العجمي، ، مسرحًا لمزاولة نشاطة الإجرامي، وذلك امعانًا منه في النصب علي المواطنين وإدخال الثقة والطمأنينه إلي نفوسهم، وثبت بأن المتهم لم يفي بوعده لصاحب البلاغ وتهرب من رد المبلغ المالي الذي استولي عليه منه بغير وجه حق، وعقب إستئذان النيابة العامة، تم إستهداف المتهم وألقي القبض علية في أحد الكمائن المعده لضبطة، وبمواجهة أعترف بإرتكابية للواقعة.

تحرر المحضر اللازم، وجري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيفات اللازمة.