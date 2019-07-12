سوبر كورة
Ads
الجمعة، 12 يوليه 2019 10:25 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

ضبط صاحب شركة بالإسكندرية نصب على المواطنين بزعم توظيفهم بالكويت

الجمعة، 12 يوليه 2019 09:54 م
ضبط صاحب شركة بالإسكندرية نصب على المواطنين بزعم توظيفهم بالكويت المتهم صاحب شركة سياحة دينية بالاسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت مديرية أمن الإسكندرية فى ضبط صاحب شركة سياحة دينية، بمنطقة العجمي، غرب الإسكندرية،لقيامه بالنصب على الشباب والحرفيين مدعيا  قدرته علي تسفيرهم للعمل بدولة الكويت، مقابل الحصول علي 88 ألف جنيه من كل منهما، فيما تمكنت ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الجمعة، من ضبطة وبمواجهة أعترف بإرتكابة الواقعة.
 
تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد سعيد يوسف، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ مقدم من "م. ا"، 39 عامًا، سائق، ضد شخص يدعي "ا. ه"، صاحب شركة سياحة دينية لقيامة بالنصب علية والإستيلاء منه علي مبلغ 88 ألف جنيه مقابل تسفيره للعمل بدولة الكويت.
 
وأكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، برئاسة اللواء شريف رؤوف، من صحة البلاغ، وتبين بأن المتهم سبق إتهامة في قضية سلاح بدون ترخيص ومحكوم عليه في قضية "تبديد" بالحبس سنة وكفالة ألف جنيه.
 
وأضافت التحريات بقيام المتهم بالنصب علي المجني علية وأخرين من أصحاب المهن الحره والحرفيه جاري تحديدهم، بأيهامهم بقدرته علي تسفيرهم إلي دولة الكويت للعمل في وظائف مهنيه وحرفيه مختلفة، وقيام المتهم بتقاضي مبلغ مالي قدرة 88 ألف جنيه من كل شخص راغب في السفر مقابل الحصول علي تأشيرة الدخول ومصاريف عقد العمل.
 
فيما تبين بأن المتهم يستخدم مقر شركة السياحية الدينية التي يملكها بمنطقة العجمي، ، مسرحًا لمزاولة نشاطة الإجرامي، وذلك امعانًا منه في النصب علي المواطنين وإدخال الثقة والطمأنينه إلي نفوسهم، وثبت بأن المتهم لم يفي بوعده لصاحب البلاغ وتهرب من رد المبلغ المالي الذي استولي عليه منه بغير وجه حق، وعقب إستئذان النيابة العامة، تم إستهداف المتهم وألقي القبض علية في أحد الكمائن المعده لضبطة، وبمواجهة أعترف بإرتكابية للواقعة.
تحرر المحضر اللازم، وجري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيفات اللازمة.
 
 
 

الاسكندريه

امن الاسكندريه

اموال عامه

شرطه سياحه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجم مسلسل Peaky Blinders ينضم للجزء التاسع من فيلم Fast & Furious

نجم مسلسل Peaky Blinders ينضم للجزء التاسع من فيلم Fast & Furious

بالبدلة .. البروفيسور يروج للموسم الجديد من La Casa De Papel فى مدريد

بالبدلة .. البروفيسور يروج للموسم الجديد من La Casa De Papel فى مدريد

أبطال Fast & Furious 9 يحتفلون بعيد ميلاد ميشيل رودريجيز

أبطال Fast & Furious 9 يحتفلون بعيد ميلاد ميشيل رودريجيز

بالأحضان.. نجوم Fast & Furious 9 يستقبلون جون سينا فى الكواليس

بالأحضان.. نجوم Fast & Furious 9 يستقبلون جون سينا فى الكواليس

كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يعوض محبى ليفربول فى أمم أفريقيا 2019 بعد محمد صلاح.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف "الريدز" مكانا فى قلوب المصريين

كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يعوض محبى ليفربول فى أمم أفريقيا 2019 بعد محمد صلاح.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف "الريدز" مكانا فى قلوب المصريين

بعد القبض عليه .. تعرف على التهم الموجهة للمطرب العالمى R. Kelly

بعد القبض عليه .. تعرف على التهم الموجهة للمطرب العالمى R. Kelly

فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة