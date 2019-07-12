ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتنفيذ 3100 حكم قضائى بكفر الشيخ

تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط 5 أسلحة نارية "2طبنجه، و2 فرد خرطوش، وبندقية خرطوش"، وضبط 450 جرام حشيش، و115 جرام هيروين،650جرام بانجو،بحوزة عاطلين بكفر الشيخ .

كما تمكنت الحملة من ضبط 29قضية تموينية متنوعة، منها ضبط دقيق وأقماح، واستيلاء على الدعم، وعدم الإعلان عن أسعار غذائية والغير غذائية، وعدم حمل شهادة صحية، ومزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص.

كما تمكنت الحملة من إزالة 150حالة إشغالات، كما تمكنت الحملة المرورية من تحرير1120مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 13 دراجة بخارية، كما تمكنت حملة تنفيذ الأحكام من تنفيذ3100 حكم قضائى مابين حكم حبس جزئي،وحبس مستأنف، وغرامات جزئية ومستأنفة.