صور.. مهاجرو "السترات السوداء" يتظاهرون فى فرنسا لتقنين أوضاعهم

كتب أحمد علوى

خرجت مجموعة من الـ"سترات السوداء" وفقاً لما وصفته قناة بى اف ام تى فى الفرنسية، للتظاهر فى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة.

وأشارت القناة إن التظاهرات للتنديد بسياسة فرنسا فيما يخص المهاجرين، وأن المتظاهرون لا يحملون وثائق او مستندات هوية، و بلغ عددهم مئات وتجمعوا حول مبنى بانثيون التراثى، ويطالبون بتنظيم استثنائى.

كما طالب المتظاهرين مقابلة رئيس الوزراء إدوار فيليب، ويعرفون أنفسهم بأنهم يعملون بالفعل و لكنهم ليس لديهم سكن.

واحتشدت قوات الشرطة الفرنسية فى المنكان وحاوطت المتظاهرين وتم نشر التعزيزات حول النصب التذكاري.

بعد عدة ساعات من الانتشار فى حول المبنى الاثرى ، أخلت قوات الشرطة المكان بناءً على أوامر من محافظة الشرطة.



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