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صور.. مهاجرو "السترات السوداء" يتظاهرون فى فرنسا لتقنين أوضاعهم

الجمعة، 12 يوليه 2019 07:36 م
صور.. مهاجرو "السترات السوداء" يتظاهرون فى فرنسا لتقنين أوضاعهم جانب من المظاهرات فى باريس
كتب أحمد علوى

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خرجت مجموعة من الـ"سترات السوداء" وفقاً لما وصفته قناة بى اف ام تى فى الفرنسية، للتظاهر فى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة.

وأشارت القناة إن التظاهرات للتنديد بسياسة فرنسا فيما يخص المهاجرين، وأن المتظاهرون لا يحملون وثائق او مستندات هوية، و بلغ عددهم مئات وتجمعوا حول مبنى بانثيون التراثى، ويطالبون بتنظيم استثنائى.

كما طالب المتظاهرين مقابلة رئيس الوزراء إدوار فيليب، ويعرفون أنفسهم بأنهم يعملون بالفعل و لكنهم ليس لديهم سكن.

واحتشدت قوات الشرطة الفرنسية فى المنكان وحاوطت المتظاهرين وتم نشر التعزيزات حول النصب التذكاري.

بعد عدة ساعات من الانتشار فى حول المبنى الاثرى ، أخلت قوات الشرطة المكان بناءً على أوامر من محافظة الشرطة.

أعمال عنف فى الاشتباكات
أعمال عنف فى الاشتباكات

 

الشرطة تتصدى للمحتجين
الشرطة تتصدى للمحتجين

 

جانب الاحتجاجات فى باريس
جانب الاحتجاجات فى باريس

 

جانب من الاشتباكات
جانب من الاشتباكات

 


فرنسا

تظاهرات

السترات السوداء

اخبار العالم

باريس

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