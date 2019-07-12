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صور.. ترامب يعلن طرح سؤال حول المواطنة فى الإحصاء الوطنى القادم

الجمعة، 12 يوليه 2019 02:01 ص
صور.. ترامب يعلن طرح سؤال حول المواطنة فى الإحصاء الوطنى القادم
وكالات

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شهد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا، حضره العديد من كبار مسئولى الإدارة الأمريكية، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وخلال الفاعلية، أعلن ترامب عن إجراء تنفيذي لطرح سؤال حول المواطنة في الإحصاء الوطنى القادم، فى خطوة من شأنها إثارة المزيد من المعارك القانونية فى الولايات المتحدة.

كانت المحكمة العليا قد منعت الإدارة الأمريكية من إدراج سؤال عن المواطنة، على الأقل إلى حين أن تبرر السلطة التنفيذية الغرض من وراء هذه الخطوة.

الرئيس الأمريكى فى طريقه لحديقة البيت الأبيض
الرئيس الأمريكى فى طريقه لحديقة البيت الأبيض
الرئيس والنائب العام
الرئيس والنائب العام
الممثلة الأمريكية جوى أنجيلا فيلا
الممثلة الأمريكية جوى أنجيلا فيلا
الممثلة الأمريكية
الممثلة الأمريكية
النائب العام الأمريكى يلقى كلمة
النائب العام الأمريكى يلقى كلمة
النائب العام الأمريكى
النائب العام الأمريكى
ترامب أثناء إلقاء كلمته
ترامب أثناء إلقاء كلمته
ترامب مع النائب العام الأمريكى
ترامب مع النائب العام الأمريكى
ترامب والنائب العام
ترامب والنائب العام
ترامب يقدم النائب العام لإلقاء كلمته
ترامب يقدم النائب العام لإلقاء كلمته
جانب من الحضور
جانب من الحضور
ترامب يلقى كلمة أمام الحضور
ترامب يلقى كلمة أمام الحضور
جوى أنجيلا فيلا
جوى أنجيلا فيلا

 


دونالد ترامب

الإحصاء الوطنى

الهجرة

أمريكا

البيت الأبيض

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