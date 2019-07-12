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روسيا تطالب بسحب القوات الأجنبية المتواجدة فى سوريا بشكل غير قانونى

الجمعة، 12 يوليه 2019 05:41 م
روسيا تطالب بسحب القوات الأجنبية المتواجدة فى سوريا بشكل غير قانونى سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو /أ ش أ/

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أكد نائب وزير الخارجية الروسى، ألكسندر غروشكو، اليوم الجمعة، أنه يجب أن تضم عملية التسوية السياسية النهائية للأزمة السورية سحب القوات الأجنبية المتواجدة فى هذه الدولة بشكل غير قانوني.

وقال غروشكو - فى تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - إن التشكيلات العسكرية الروسية هى الوحيدة التى تتواجد فى سوريا على أساس القانون الدولي، أى بدعوة من الجانب السوري.

وكانت مصادر إعلامية أمريكية قالت إن بريطانيا وفرنسا وافقتا على إرسال قوات إضافية إلى سوريا، لتعويض سحب القوات الأمريكية.

وتنفذ الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ عام 2014 عملية عسكرية ضد تنظيم "داعش" فى سوريا والعراق ، وفى ديسمبر عام 2018 أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن سحب قواته من سوريا.

 


روسيا

أخبار روسيا

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