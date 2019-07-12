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دراسة: رؤية المساحات الخضراء تقلل الرغبة فى تعاطى السجائر والأطعمة الضارة

الجمعة، 12 يوليه 2019 07:00 م
دراسة: رؤية المساحات الخضراء تقلل الرغبة فى تعاطى السجائر والأطعمة الضارة المساحات الخضراء - أرشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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أظهر بحث جديد أن القدرة على رؤية المساحات الخضراء من منزلك مرتبطة بتقليل الرغبة الشديدة في تناول الكحول والسجائر والأطعمة الضارة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فوجد الباحثون، خلال الدراسة التى تقودها جامعة بليموث، أن التعرض السلبي للتلوث والأماكن الضيقة القريب يرتبط بزيادة الرغبة الشديدة فى تعاطى المخدرات والكحول والأطعمة السريعة.

وتعتمد الدراسة على الأبحاث السابقة التى تشير إلى أن ممارسة الرياضة فى الطبيعة يمكن أن تقلل من الرغبة الشديدة فى تعاطى المخدرات بغض النظر عن النشاط البدني.

وقال الباحثون إن النتائج تضيف إلى الأدلة التى تشير إلى الحاجة إلى الحماية والاستثمار فى المساحات الخضراء داخل المدن، من أجل تعظيم فوائد الصحة العامة التى قد يتحملونها. ويقترحون أيضًا أن العلاقة السببية لهذا الرابط تحتاج إلى مزيد من البحث.


المساحات الخضراء

الحدائق

تعاطى السجائر

التدخين

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