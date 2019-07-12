دراسة: التعرض لصوت مرتفع يسبب فقدان السمع بمعدل 50%

كتب بيتر إبراهيم

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن التعرض للصوت المرتفع من أهم أسباب فقدان السمع حيث يستحوذ على 50% من خطر الإصابة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن الضوضاء تسبب أكثر من نصف جميع حالات فقدان السمع في البلدان المتقدمة وسكان المدن هم الأكثر تعرضًا للخطر.

وأظهرت الدراسة أن العيش في مدينة صاخبة يزيد من خطر الإصابة بفقدان السمع بنسبة 64٪، حيث يمكن أن يتعرض الناس للضوضاء في العمل، مثل موقع البناء أو مهرجان الموسيقى أو ملهى ليلى، ولكن التعرض لضوضاء عالية باستمرار طوال اليوم قد تسبب فقدان السمع.

وأوضح الباحثون أن فقدان السمع الناجم عن الضوضاء يكون بسبب حدوث خلل فى خلايا استشعار الصوت في القوقعة، وجزء من الأذن الداخلية التي تحول الاهتزازات إلى نبضات كهربائية.

وأضاف الباحثون أن التعرض للضجيج يمكن أن يسبب ضررًا للعصب السمعي وهو العصب الذي يربط الأذن الداخلية بالدماغ.