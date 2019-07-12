"خلاف على متحصلات نشاط إجرامى"..الأمن يحل لغز العثور على جثة فى مصرف بدمياط

كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، القبض على المتهم بقتل كهربائى سيارات بالدقهلية، بسبب خلافات بينهما على تقسيم متحصلات بعض جرائمهما.

كانت الأجهزة الأمنية عثرت على جثة كهربائي سيارات، وبالتحرى عنه تبين أنه مطلوب ضبطه فى قضية "سرقة بالإكراه"، من مياه المصرف الموازى للطريق الرابط بين (الجمالية / صان الحجر) بالشرقية، ومصاب بجروح طعنية متفرقة.

أسفرت جهود فريق البحث، عن قيام المجنى عليه بترك محل إقامته للهرب من تنفيذ الحكم الصادر ضده فى قضية السرقة بالإكراه، والتوجه لمدينة دمياط والإقامة بشقة أحد الأشخاص، إلا أن خلافات حدثت بينهما دفعت الأخير للتعدى عليه بمطواة أثناء مشاجرة بينهما حال أثناء تواجدهما بالشقة لخلافات على تقسيم بعض متحصلات جرائمهما فـأودى بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.