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حاجات هتعرضك للالتهاب الرئوى المزمن.. خلى بالك

الجمعة، 12 يوليه 2019 11:30 م
حاجات هتعرضك للالتهاب الرئوى المزمن.. خلى بالك التهاب رئوى-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الالتهاب الرئوى من أبرز الأمراض التى تصيب الشعب الهوائية وتسبب ألم شديد فى الصدر معدم القدرة على التنفس، كما يسبب السعال الشديد وارتفاع درجة الحرارة والغثيان، قد يكون ذلك بسبب الاصابة ببعض الفيروسات ودخول الجراثيم للرئتين.

وحسب ما ذكره موقع  medicinenet  هناك بعض العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوى وهى :

سعال
سعال

 

1: يعتبر التدخين من أبرز العادات السيئة التى تزيد من خطر الاصابة بالالتهاب الرئوى والأمراض السرطانية المختلفة.

2:ضعف الجهاز المناعى يزيد من خطر الإصابة بالفيروسات والالتهاب الرئوى.

3:الإفراط فى تناول المشروبات الكحولية يؤثر على صحة الرئتين ويسبب الالتهاب الشديد.

4:التعرض المستمر لنزلات البرد والأنفلونزا يسبب الالتهاب الرئوى.

التهاب رئوى
التهاب رئوى

 

وهناك بعض النصائح التى يجب اتباعها للوقاية من التهاب الرئوى:

1: يجب الاهتمام بأخذ التطعيمات التى تحد من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوى.

2:الاهتمام بالنظافة الشخصية مع غسل اليدين باستمرار وذلك للوقاية من العدوى والجراثيم.

3:تجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة والتى تنتشر فيها الجراثيم والعدوى.

4:تجنب التدخين والمشروبات الكحولية، حيث تزيد من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوى.

 


التهاب رئوى

اسباب الالتهاب الرئوى

سعال

حمى

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