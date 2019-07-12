انتهاء الرحلة التجريبية الأولى لطائرة مصر للطيران الخامسة من طراز بوينج

كتب أحمد مصطفى

أعلنت مصادر بشركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، أن مصنع ايفريت التابع لشركة بوينج بمدينة سياتل الأمريكية، أجرى الرحلة التجريبية الأولي لطائرة مصر للطيران الخامسة من طراز البوينج ،B787-9 Dreamliner وبدء طلاء الطائرة السادسة من نفس الطراز تمهيدا لتسليمهم لمصرللطيران خلال أيام.

وقال مصدر بالشركة الوطنية "مصر للطيران"، إنه من المقرر أن تتسلم الشركة الطائرة الخامسة والسادسة من طراز البوينج B787-9 Dreamliner من إجمالي ست طائرات تعاقدت عليهم الشركة من نفس الطراز خلال الشهر الجاري، للانضمام إلى أسطول الشركة.

وكانت الشركة تمكنت من استلام 4 طائرات من طائرة الأحلام، حيث انضمت أول طائرة إلى أسطول الشركة من هذا الطراز في شهر مارس الماضي.

وتخدم هذه الطائرات حاليًا أكثر من وجهة ضمن شبكة خطوط الشركة الدولية أهمها واشنطن وفرانكفورت وباريس والكويت ودبي ومن المقرر تشغيلها على خطوط أخرى الفترة القادمة.

وأتاح هذا الطراز قدرة أكبر على المنافسة في سوق النقل الجوي لما توفره من مزايا ومواصفات فنية متطورة تجعل رحلة السفر ممتعة ومريحة وأكثر رفاهية.



