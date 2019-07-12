سوبر كورة
Ads
الجمعة، 12 يوليه 2019 12:27 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

الهيئة القومية لمياه الشرب تكشف تفاصيل المشروعات الجارى تنفيذها بالمنوفية

الجمعة، 12 يوليه 2019 11:21 ص
الهيئة القومية لمياه الشرب تكشف تفاصيل المشروعات الجارى تنفيذها بالمنوفية محطة مياه - صوره أرشيفية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه جارى تنفيذ عدد كبير من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، من أجل توفير كوب مياه نظيف لمواطنى المحافظة، والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى.

وأوضح المهندس إيهاب خضر أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة مياه الباجور وشبكاتها، بطاقة 43 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية 708 ملايين جنيه، ومشروع محطة مياه الحامول وشبكاتها، بطاقة 51 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه، ومشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى شبين الكوم، بطاقة 30 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية 130 مليون جنيه، كما تم الانتهاء وجارٍ تجارب التشغيل لمشروع محطة معالجة صرف صحي منشاة سلطان، بطاقة 12 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية 80 مليون جنيه، وتم الانتهاء وجارٍ تسليم مشروع محطة رفع جريس، ومشروع محطة رفع دلهمو، ومشروع محطة رفع رملة الأنجب، ومشروع محطة رفع شنشور، ومشروع محطة مياه آبار الشعشاع، بطاقة 6 آلاف م3/يوم.

وأضاف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى: جارٍ تنفيذ مشروع معالجة صرف الخطاطبة وكفر داوود، بطاقة 20/40 ألف م3/يوم، وبلغت نسبة التنفيذ 60%، ومشروع محطة معالجة كفر النفرة، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، وبلغت نسبة التنفيذ 60 %، ومشروع محطة مياه جريس، بطاقة 8 آلاف م3/يوم، وبلغت نسبة التنفيذ 85 %، ومشروع محطة مياه شما، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، وبلغت نسبة التنفيذ 70 %، ومشروع محطة رفع ساقية أبوشعرة، وبلغت نسبة التنفيذ 50%.


وزاره الاسكان

مشروعات المياه والصرف

مشروعات المياه

محطات الميه

المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"إسكان البرلمان" توصى بزيادة 3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف

الجمعة، 21 يونيو 2019 04:00 ص

رئيس شركة مياه الغربية: تنفيذ مشروعات المياه والصرف للقرى المحرومة بالمحافظة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:46 م

مياه سوهاج: تشغيل عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بنحو 270 مليون جنيه

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:34 ص

تشغيل مشروعات مياه الشرب والصرف صحى بسوهاج بتكلفة 270 مليون جنيه

الأحد، 16 يونيو 2019 12:14 م

رئيس الجهاز التنفيذى: تنفيذ 63 مشروع مياه وصرف بمحافظة الجيزة

الخميس، 30 مايو 2019 04:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

تعرف على أبطال المسلسل الجديد المشتق من Walking Dead

تعرف على أبطال المسلسل الجديد المشتق من Walking Dead

علماء يتمكنون من التوصل إلى صورة أوضح للكتلة الجليدية العالمية

علماء يتمكنون من التوصل إلى صورة أوضح للكتلة الجليدية العالمية

طرائف نجوم زمان فى المصيف..برلنتى عبدالحميد تسرق شمسية وتظلم شابا على الشاطئ

طرائف نجوم زمان فى المصيف..برلنتى عبدالحميد تسرق شمسية وتظلم شابا على الشاطئ

4 شركات تتقدم لتنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر

4 شركات تتقدم لتنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر

بالأرقام..التبادل التجارى لمصر عالميا..36.3 مليار دولار تجارة خارجية فى 4 شهور

بالأرقام..التبادل التجارى لمصر عالميا..36.3 مليار دولار تجارة خارجية فى 4 شهور

انتفاضة عربية فى أمم أفريقيا.. الجزائر وتونس يتأهلان للدور قبل النهائى.. محاربو الصحراء تصعق كوت ديفوار وينتظرون نيجيريا.. نسور قرطاج تكسر عقدة 15 عاما أمام مدغشقر ويواجه السنغال فى الدفاع الجوى

انتفاضة عربية فى أمم أفريقيا.. الجزائر وتونس يتأهلان للدور قبل النهائى.. محاربو الصحراء تصعق كوت ديفوار وينتظرون نيجيريا.. نسور قرطاج تكسر عقدة 15 عاما أمام مدغشقر ويواجه السنغال فى الدفاع الجوى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة