الهيئة القومية لمياه الشرب تكشف تفاصيل المشروعات الجارى تنفيذها بالمنوفية

كتب أحمد حسن

أكد المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه جارى تنفيذ عدد كبير من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، من أجل توفير كوب مياه نظيف لمواطنى المحافظة، والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى.

وأوضح المهندس إيهاب خضر أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة مياه الباجور وشبكاتها، بطاقة 43 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية 708 ملايين جنيه، ومشروع محطة مياه الحامول وشبكاتها، بطاقة 51 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه، ومشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى شبين الكوم، بطاقة 30 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية 130 مليون جنيه، كما تم الانتهاء وجارٍ تجارب التشغيل لمشروع محطة معالجة صرف صحي منشاة سلطان، بطاقة 12 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية 80 مليون جنيه، وتم الانتهاء وجارٍ تسليم مشروع محطة رفع جريس، ومشروع محطة رفع دلهمو، ومشروع محطة رفع رملة الأنجب، ومشروع محطة رفع شنشور، ومشروع محطة مياه آبار الشعشاع، بطاقة 6 آلاف م3/يوم.

وأضاف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى: جارٍ تنفيذ مشروع معالجة صرف الخطاطبة وكفر داوود، بطاقة 20/40 ألف م3/يوم، وبلغت نسبة التنفيذ 60%، ومشروع محطة معالجة كفر النفرة، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، وبلغت نسبة التنفيذ 60 %، ومشروع محطة مياه جريس، بطاقة 8 آلاف م3/يوم، وبلغت نسبة التنفيذ 85 %، ومشروع محطة مياه شما، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، وبلغت نسبة التنفيذ 70 %، ومشروع محطة رفع ساقية أبوشعرة، وبلغت نسبة التنفيذ 50%.