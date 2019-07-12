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العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية أحدث علاجات إصلاح الغضروف المفصلى

الجمعة، 12 يوليه 2019 06:11 م
العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية أحدث علاجات إصلاح الغضروف المفصلى آلام المفاصل - أرشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية حديثة قدمت نتائجها مؤخراً فى الاجتماع السنوى للجمعية الأمريكية لجراحة العظام، أن استخدام علاج البلازما الغنى بالصفائح الدموية يمكن أن يكون أحدث علاج لإصلاح الغضروف المفصلى.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress” فقال الباحثون إن العلاج بالبلازما الغني بالصفائح الدموية يتضمن استخلاص الدم من المريض، والذى يتم فصله بعد ذلك للحصول على تعليق مركز من الصفائح الدموية. 

ثم يخضع لعملية الطرد المركزي على مرحلتين لفصل المكونات الصلبة والسائلة في الدم المضاد للتخثر، ويرجع الفضل في استخدام “PRP” في العلاج إلى عوامل النمو التي تطلقها الصفائح الدموية والتى يُزعم أنها تمتلك خصائص تجديد متعددة.

والغضروف المفصلى هو عبارة عن قطعة من الغضروف تعمل بمثابة ممتص صدمات بين عظم الساق وعظم الفخذ.

وسعى الباحثون في جامعة ولاية أوهايو في كولومبوس لتحديد ما إذا كان البلازما أثناء العملية تؤثر على إصلاح الغضروف المفصلي، واستخدموا بشكل عشوائي 550 مريضًا في مجموعتين رئيسيتين: المرضى الذين خضعوا لجراحة إصلاح الغضروف المفصلي باستخدام البلازما وأولئك الذين لم يتلقوا العلاج بالبلازمة في غضون ثلاث سنوات، ووجد الباحثون أن العلاج بالبلازما أثبت نجاحا تخطى نسبة 17% مقارنة بالعلاجات الأخرى.


المفاصل

علاج المفاصل بالبلازما

حقن البلازما

البلازما

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