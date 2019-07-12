السفارة المصرية بواشنطن تقيم حفل استقبال بمناسبة ذكرى ثورة يوليو

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أقامت السفارة المصرية بالعاصمة الأمريكية واشنطن حفل استقبال بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وويلبر روس وزير التجارة الأمريكى إلى جانب لفيف من رؤساء وأعضاء البعثات العربية والأجنبية بالولايات المتحدة.

وأكد السفير ياسر رضا سفير مصر بالولايات المتحدة فى كلمته بالحفل أن ثورة يوليو عام 1952 تعد فصلا هاما فى تاريخ مصر الحديث حيث مهدت السبيل نحو تحقيق الاستقلال لمصر كما كانت ملهمة لحركات التحرر فى أفريقيا وأمريكا اللاتينية.



وأضاف أن مصر شهدت بعد ستين عاما ثورة أخرى فى عام 2013 دعت إلى التسامح والحق فى ممارسة الشعائر الدينية بحرية وبدون خوف من التمييز الدينى . مشيرا إلى أن مصر تفخر ببناء أكبر كاتدرائية فى الشرق الأوسط فى العاصمة الإدارية الجديدة.



وأكد أن الاقتصاد المصرى يشهد حاليا تطورا كبيرا فى مختلف قطاعاته سواء فى البنية التحتية أو الطاقة أو غيرهما ، وقال إنه اقتصاد يتميز بكونه ديناميكيا .مشيرا إلى الاكتشافات الكبيرة فى مجال الغاز وكذلك مشروعات الطاقة الشمسية العملاقة بمصر.



واعتبر أن الاستثمار الأكبر هو فى مجال البشر والتعليم مؤكدا أن هذا يأتى نظرا لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه جهود كبيرة نحو إنجاح هذا المجال الهام الذى يعتبر الاستثمار الأهم فى المواطن المصري.



ولفت السفير ياسر رضا إلى أن نجاح الاستثمارات فى مصر يستند إلى جهود الجيش والشرطة نظرا لأن ذلك يحقق منظومة الأمن والدفاع المصرى بما يسهم فى نجاح المسيرة الاستثمارية.



وشدد على أن هذه المناسبة تتزامن مع ختام فترة عمله كسفير لمصر بالولايات المتحدة ، وقد اتسمت العلاقات بين البلدين خلال سنوات خدمته بواشنطن بأنها علاقات صداقة قوية وممتدة سواء الاقتصادية أو العسكرية ، لافتا إلى أن الرئيسين عبد الفتاح السيسى ودونالد ترامب التقيا أربع مرات وكانت زيارة الرئيس السيسى الأخيرة لواشنطن فى أبريل الماضى مثمرة وناجحة.



وأضاف أن حجم التجارة بين مصر والولايات المتحدة وصلت إلى 7.1 مليار دولار فى عام 2018 كما أن إجمالى حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر بلغ 23 مليار دولار.



وقال إن الرئيس ترامب وقع قبل عدة أشهر على قانون لتكريم اسم الرئيس المصرى الراحل أنور السادات بميدالية الكونجرس الذهبية لقيادته مصر نحو السلام مع إسرائيل.



وشاركت فى الحفل الدكتورة فيكتوريا كوتس مساعدة الرئيس الأمريكى لشئون الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومى والتى أشارت إلى أنها شرفت بالتعاون مع السفارة المصرية لتحقيق النتائج الناجحة للزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى لواشنطن .



وأضافت أن العلاقات العسكرية والأمنية لها أهميتها وكذلك العلاقات التجارية . منوهة إلى الدور الكبير الذى تلعبه مصر فى المنطقة.



كما شارك النائب جيف فورتنبرى الرئيس المشارك لمجموعة أصدقاء مصر بمجلس النواب الأمريكى الذى قال إنه زار سيناء قبل أربعين عاما ووجد عليها علامتين مكتوبتين بخط اليد بطريقة الجرافيتى بالعربية والإنجليزية تقولان " هنا كانت الحرب وهنا أصبح السلام" مشيدا بتجربته فى مصر فى تلك الفترة وفرحة المصريين بالسلام وتهنئته له كأمريكى على ذلك فى شوارع القاهرة.