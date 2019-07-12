"الزراعة ": تدريب 10 آلاف أفريقى أبرز إنجازات العلاقات الخارجية الزراعية

تلقت وزارة الزراعة، تقريرا من الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية حول إنجازات الوزارة خلال العام الماضى وجاء فى التقرير قيام العلاقات الزراعية الخارجية بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة والوزارات والجهات الوطنية المعنية والترتيب لعدد من الزيارات الخارجية لوزير الزراعة لدول السودان، زامبيا، تنزانيا، السعودية .

وقال التقرير السنوى للعلاقات الزراعية، اليوم الجمعة، إن المشاركة فى اجتماعات دولية منها مجلس مساهمى الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى، المجلس الدولى للزيتون، والحضور المميز فى اجتماعات الدورة الحادية والأربعون لمنظمة الفاو وكمتحدث رئيسى فى الاجتماع الوزارى المشترك لوزراء الزراعة الأفارقة والاتحاد الأوروبى.. كما تم عقد حوالى واحد وأربعون لقاءا ثنائيا مع الوزراء الاجانب وسفراء البعثات الدبلوماسية ومع المفوض الاوروبى للزراعة والتنمية الريفية بمنظمة الأغذية والزراعة الفاو، رئيس ادارة الاستثمار فى المشروعات الاستراتيجية الفرنسية، ومع مدير معهد FLI الالمانى ومع ممثلى الهيئات الدولية مثل مفوض الاتحاد الأوروبى لسلامة الغذاء، ومدير مركز الارز الافريقى والممثل المقيم لهيئة التعاون الدولى اليابانية.

كما تضمن التقرير أيضا مشاركة وزير الزراعة فى اجتماعات اللجان العليا و الفنية المشتركة مع دول ألمانيا وفيتنام والسودان وبيلاروسيا والبحرين والكويت وتونس وعمان ولبنان والأردن، وتولى مصر لرئاسة المجلس الدولى للزيتون و المجلس الأفريقى لبحوث الأرز و الدورة المقبلة لمجلس مساهمى الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى.

وتابع التقرير، أن العلاقات الزراعية الخارجية ساهمت فى اعداد التريبيات اللازمة لعدد إحدى عشر مؤتمرا ومعرضا دوليا منها المشاركة فى معرض (SPACE) بفرنسا، تنظيم استضافه مصر للإجتماع الثالث والخمسون للجنة الاستشارية للمجلس الدولى للزيتون حيث تترأس مصر الدورة الحالية، الاجتماع الإقليمى الثانى لأيام الارض والمياه فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، اجتماعات ممثلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المشاركة فى المعرض الاقتصادى والتجارى الأول الصينى ألافريقى بالصين، المعرض الزراعى الدولى بزنزبار، العرض الزراعى الدولى الاول بالنيجر، المعرض الزراعى الدولى بزامبيا، المشاركة فى المؤتمرات الخاصة بالاستثمار وحل مشكلات المستثمرين.

وأوضح التقرير، أن العلاقات الزراعية الخارجية حرصت على توطيد علاقات التعاون الزراعى، فقد ساهمت فى مراجعة وتوقيع حوالى أربعة عشر وثيقة تعاون فى المجال الزراعى والقطاعات المرتبطة به بين مصر ودول العالم المختلفة، مؤكدا أن العلاقات الزراعية الخارجية خلال عام استقبلت عدد كبير من الخبراء و السفراء والمساهمة فى انجاز عدد (5) زيارة تبادلية مع دول اسبانيا، صربيا، السعودية، تونس، الاردن و عقد (16) اجتماع لمشروع تنمية الاستزراع السمكى البحرى فى مصر و اللجنة التنسيقية لمشروع تحسين الميكنة الزراعية المستدامة .

كما امتد دور العلاقات الزراعية ليشمل موضوعات متنوعة ومتفرقة لخدمة جميع قطاعات واجهزة وزارة الزراعة باكملها لتدريب عدد من المتدربين من دول زامبيا – تنزانيا – زنزبار – مالى – النيجر – توجو – الكنغو – أوغندا بالمركز المصرى الدولى للزراعة، تنفيذ عدد ٢٢ برنامج مختلف للمبعوثين من دول افريقيا واسيا وامريكا اللاتينية وشرق اوروبا فى المجالات الزراعية والإنتاج الحيوانى والتنمية الريفية والمياه والمكافحة المتكاملة للآفات وتمكين المرأة الريفية وغيرها بإجمالى 389 متدربا.

كما تم تنفيذ عدد اربع ورش عمل فى موضوعات ادارة المزارع السمكية والسيطرة على المزارع الدولية متعددة الاطراف، لمناقشة انجازات مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة ،المؤشرات الجغرافية، تعزيز دور المرأة الريفية فى التنمية المستدامة و الامن الغذائي

وفى إطار حرص العلاقات الزراعية الخارجية على تطوير اداءها وتوطيد العلاقات مع جميع القطاعات المختلفة داخلياً وخارجياً فإنه يتم الترتيب لتوقيع مذكرات تفاهم فى مجالات الحجر الزراعى مع ما يقرب من إحدى عشر دولة.

وحول الرؤية المستقبلية للعلاقات الزراعية الخارجية، زيادة وتعظيم علاقاتنا الخارجية مع الدول الأفريقية والأجنبية، تدريب عدد من الموظفين لرفع الكفاءة الادارية والمهنية والعمل على تعزيز التواجد الزراعى المصرى فى افريقيا من خلال زيادة المنح التدريبية للكوادر الافريقية تماشياً مع اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تدريب 10000 متدريب افريقى، بالإضافة إلى انشاء المزارع المشتركة، بحث امكانية زيادة أعداد المنح التدريبية الباحثين، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات والمنظمات الدولية.