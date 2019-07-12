الجزائر تدين الاعتداء على جمع من المشيعين فى مقبرة بمدينة بنغازى الليبية

الجزائر /أ ش أ/

أدانت الجزائر الاعتداء الذى استهدف أمس الخميس جمعا من المشيعين بمقبرة بمدينة بنغازى شرق ليبيا، وخلف 4 قتلى و32 جريحا.

وقال السفير عبد العزيز بن على شريف الناطق الرسمى لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية فى بيان اليوم الجمعة "اذ نتقدّم بتعازينا لذوى الضحايا ومواساتنا لأسر المصابين الذين نتمنى لهم الشفاء العاجل، فإننا نستنكر كل الأعمال التى من شأنها ترويع الليبيين وتهديد السلم والأمن فى هذا البلد الشقيق".

وأضاف "كما نجدد وقوفنا وتضامننا مع الشعب الليبى الشقيق، ودعوتنا فى ذات الوقت جميع الأطراف إلى ضبط النفس ونبذ العنف بكل أشكاله، وسلوك سبيل الحوار الشامل للوصول إلى حلول توافقية مستدامة تضمن وحدة ليبيا وسيادتها".