سوبر كورة
Ads
الجمعة، 12 يوليه 2019 06:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

الجزائر تدين الاعتداء على جمع من المشيعين فى مقبرة بمدينة بنغازى الليبية

الجمعة، 12 يوليه 2019 06:02 م
الجزائر تدين الاعتداء على جمع من المشيعين فى مقبرة بمدينة بنغازى الليبية جانب من العنف فى ليبيا
الجزائر /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت الجزائر الاعتداء الذى استهدف أمس الخميس جمعا من المشيعين بمقبرة بمدينة بنغازى شرق ليبيا، وخلف 4 قتلى و32 جريحا.

وقال السفير عبد العزيز بن على شريف الناطق الرسمى لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية فى بيان اليوم الجمعة "اذ نتقدّم بتعازينا لذوى الضحايا ومواساتنا لأسر المصابين الذين نتمنى لهم الشفاء العاجل، فإننا نستنكر كل الأعمال التى من شأنها ترويع الليبيين وتهديد السلم والأمن فى هذا البلد الشقيق".

وأضاف "كما نجدد وقوفنا وتضامننا مع الشعب الليبى الشقيق، ودعوتنا فى ذات الوقت جميع الأطراف إلى ضبط النفس ونبذ العنف بكل أشكاله، وسلوك سبيل الحوار الشامل للوصول إلى حلول توافقية مستدامة تضمن وحدة ليبيا وسيادتها".

 


الجزائر

أخبار الجزائر

المشيعين

مقبرة

مدينة بنغازى الليبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالبدلة .. البروفيسور يروج للموسم الجديد من La Casa De Papel فى مدريد

بالبدلة .. البروفيسور يروج للموسم الجديد من La Casa De Papel فى مدريد

أبطال Fast & Furious 9 يحتفلون بعيد ميلاد ميشيل رودريجيز

أبطال Fast & Furious 9 يحتفلون بعيد ميلاد ميشيل رودريجيز

بالأحضان.. نجوم Fast & Furious 9 يستقبلون جون سينا فى الكواليس

بالأحضان.. نجوم Fast & Furious 9 يستقبلون جون سينا فى الكواليس

كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يعوض محبى ليفربول فى أمم أفريقيا 2019 بعد محمد صلاح.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف "الريدز" مكانا فى قلوب المصريين

كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يعوض محبى ليفربول فى أمم أفريقيا 2019 بعد محمد صلاح.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف "الريدز" مكانا فى قلوب المصريين

بعد القبض عليه .. تعرف على التهم الموجهة للمطرب العالمى R. Kelly

بعد القبض عليه .. تعرف على التهم الموجهة للمطرب العالمى R. Kelly

فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

تعرف على أبطال المسلسل الجديد المشتق من Walking Dead

تعرف على أبطال المسلسل الجديد المشتق من Walking Dead

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة