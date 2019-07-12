التعليم العالى تستعرض تقريرًا حول مشروعات دعم التميز بالجامعات

تلقت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام عبدالخالق المدير التنفيذى لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى، حول مشروعات دعم التميز بالجامعات، وذلك فى إطار خطـــة الدولة للتنمية المستدامة (مصر 2030).

وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ مشروع خبراء دعم التميز خلال الفترة من سبتمبر 2018 إلى يونيو 2019 من خلال القيام بعدد (30) زيارة ميدانية للدعم الفنى والمتابعة، والإشراف على تسليم وتسلم المشروعات التابعة لها بالجامعات المصرية والاستعانة بالعديد من الخبراء المتميزين، موضحًا أن المشروعات الممولة أسهمت فى حصول بعض البرامج بالكليات على اعتماد دولى، مثل: الاعتماد الدولى من الهيئة الألمانية (ASSIN).

ولفت التقرير إلى قيام فريق دعم التميز بعمل 3 زيارات ميدانية لجامعتى بنها وطنطا للإشراف على إجراءات التسليم والتسلم للمشروعات الابتكارية بكليات الهندسة والطب البيطرى والصيدلة، والتى هدفت إلى الأفكار والمبادرات المبتكرة للطلاب؛ لتلبية متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، من خلال برامج أكاديمية متطورة تحقق معايير ونظم الجودة.

وأضاف التقرير أن فريق إدارة دعم التميز، قام بزيارة ميدانية للإشراف على إجراءات تسليم وتسلم مشروع تقييم اليورانيوم فى بعض الصخور المصرية؛ لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية بكلية العلوم جامعة أسيوط.

وأوضح التقرير قيام إدارة دعم التميز بعمل زيارات ميدانية، للإشراف على إجراءات تسليم وتسلم جامعات (دمنهور، وحلوان، وسوهاج)، وذلك فى إطار تطوير النظام الإدارى للجامعات وتأهيلها للحصول على الأيزو ISO-9001/2008 من أجل رفع كفاءة المنظومة الإدارية بالجامعات، مما يؤثر بالإيجاب فى دعم العناصر الرئيسية الحاكمة بالحامعات.

وأشار التقرير إلى أنه فى إطار توجهات الدولة لرعاية الشباب المبتكرين، قامت الوحدة بدعم مشروع دعم التميز للأفكار والمبادرات المبتكرة والمبدعة التى يقدمها الطلاب بالجامعات بتمويل مشروعات صغيرة؛ لتكون نواة لمشروعات كبيرة فى المجالات المهنية العملية؛ للاستفادة منها بما يُساهم فى حل المشاكل المجتمعية، ودعم الاقتصاد القومى، حيث وجهت الدورة الأولى لمشروع دعم المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالى(IPHES)- Supporting of Innovation Projects for Higher Education students للتركيز على مجالات الطاقة، والاستدامة، وتحلية المياه، والغذاء، والزراعة، حيث تقدمت 32 كلية ومعهدًا من 17 جامعة مختلفة بعدد 69 مقترحاً لمشروع، وبالاستعانة بالخبراء فى مجال الجودة والتخصص تم تحكيم هذه المشروعات، وتم قبول 28 مشروعاً من 14 جامعة، حيث تم إجراء العديد من زيارات الدعم الفنى والمتابعة لهذه المشروعات، وتوفير التمويل المناسب لكل مشروع لضمان نجاحه واستمراريته.