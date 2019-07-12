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الترمس مش للتسلية وخلاص.. اعرف فوايده الصحية

الجمعة، 12 يوليه 2019 11:00 م
الترمس مش للتسلية وخلاص.. اعرف فوايده الصحية الترمس-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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يحتوى الترمس على نسبة عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية، كما أنه يعمل على الوقاية من الأمراض والفيروسات، حيث إنه يحتوى على البروتين الألياف والمواد المضادة للأكسدة.

وحسب ما ذكره موقع lupinfoods فإن فوائد الترمس على الصحة هى:

الترمس
الترمس

 

1:يحتوى الترمس على بعض الخصائص التى تساعد على ضبط مستوى ضغط الدم ووقايته من الارتفاع الشديد ، لذلك فهو مفيد لمرضى الضغط المرتفع.

2:يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والقرح وعسر الهضم.

3:يعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم، وحماية مرضى السكر من الغيبوية والمشاكل التى يتعرضون لها.

فوائد الترمس
فوائد الترمس

 

4:يحد من خطر الإصابة بمرض السمنة حيث انه يقاوم الدهون والترهلات ويساعد على رشاقة الجسم.

5:يحتوى الترمس على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة وحمايتها من البقع والحبوب وذلك عن طريق ماسك الترمس المطحون مع العسل الابيض والليمون.

6:يعتبر الترمس من أبرز الأطعمة التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية وتساعد على التركيز.     


الترمس

فوائد الترمس

الترمس للصحة

الترمس للبشرة

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