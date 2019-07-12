الاتفاق على بدء إجراءات منح مصر شهادة دولية فى القضاء على فيروس "سى"

التقى وفد من وزارة الصحة، تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وذلك بمقر المنظمة بمدينة جنيف، بسويسرا، لبحث تعزيز سبل التعاون.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر عصام نائب وزير الصحة والسكان لشئون الدواء، والسفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية ورئيس البعثة الدائمة بجنيف، والدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات ومبادرات الصحة العامة.

تناول اللقاء إنجازات الدولة المصرية فى المجال الصحى ممثلة فى مجهودات وزارة الصحة والسكان فى تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل ونتائج المبادرات الصحية المختلفة وكذلك الخطة المستقبلية للمبادرات القادمة، وتم توجية الدعوة لتادروس أدهانوم لحضور الاحتفال العالمى الذى ستقيمه مصر للإعلان عن نجاح مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية.

وطلب الوفد دعم المنظمة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقى من فيروس "سي" من خلال تفاعل المكاتب القُطرية والإقليمية للمنظمة، كما تم مناقشة عقد الاجتماع الأول الذى يضم 18 مديراً قُطرياً للمنظمة بالإضافة إلى ممثلى المكتب الإقليمى لشرق المتوسط والمكتب الإقليمى لأفريقيا.

ومن جهته وافق تادروس أدهانوم على حضور الاحتفال الدولى وإعلان مضى مصر قدماً فى البدء بإجراءات الحصول على الشهادة الدولية للقضاء على فيروس "سي"، كما تم الاتفاق على حضور ممثل عن المنظمة للاجتماع المقام فى الفترة من 17،18 يوليو 2019 لدعم ملف مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقى.

ورحب الوفد بدعم التوجه المصرى للقضاء على فيروس "سي" فى دول بأكملها والبداية بدولتى نيجيريا وباكستان كونهما من أعلى دول العالم فى معدلات الإصابة بفيروس "سي".