الأمين العام لحزب الله يعلن تقليص عدد قواته فى سوريا

بيروت (رويترز)

قال الأمين العام لحزب الله اللبنانى حسن نصر الله، اليوم الجمعة، إن حزب الله قلص قواته فى سوريا بعدما خفت حدة القتال على الرغم من انه لا يزال لديه مقاتلين فى جميع أنحاء البلاد.

وقال نصر الله فى مقابلة مع تلفزيون المنار التابعة لحزب الله "ليس هناك مناطق فى سوريا أخليناها بالكامل ولكن لا داعى أن تبقى الأعداد هى نفسها... ما زلنا موجودين فى كل الاماكن التى كنا فيها فى سوريا لكن قلصنا القوات بما يحتاجه الوضع الحالى وهذا ليس له علاقة بالعقوبات والتقشف المالي".

وساعدت الجماعة الشيعية المدججة بالسلاح والمدعومة من إيران جيش الرئيس السورى بشار الأسد فى استعادة أجزاء كبيرة من البلاد.