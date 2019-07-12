الأقباط يصلون قداس لقان عيد الرسل.. وغدًا نهاية الصوم

صلى آلاف الأقباط اليوم الجمعة قداس لقان عيد الرسل وهو ذكرى استشهاد الرسولين بطرس وبولس حيث كان القديس "بطرس"، قد استؤمن على إنجيل الختان والقديس بولس على إنجيل الأمم (غل 7:2)، وكان يهوديًا يحمل البشارة إلى بنى جنسه من اليهود، أما القديس "بولس" فكان يهوديا فارسيًا، حمل البشارة بالإنجيل إلى العالم الأممى الوثنى.

فى الكنيسة البطرسية التى تحمل اسم الشهيدين بطرس وبولس، استقبلت عشرات المصلين الذين توافدوا عليها منذ الصباح الباكر لحضور قداس العيد، مع أسر شهداء الكنيسة مثل والدة الشهيدة ماجى مؤمن وعائلة الشهيدة انجيل مرقس وأسرة الشهيد نبيل حارس الكنيسة، وغيرهم.

وأمام الكاتدرائية انتشرت الخدمات الأمنية حيث وضعت الحواجز الحديدية، وأغلقت الكنيسة البطرسية بابها المطل على شارع رمسيس واكتفت بباب داخلى فى الكاتدرائية حيث عملت الكشافة الكنسية على تفتيش الحاضرين والإطلاع على الهويات مع منع دخول الحقائب الكبيرة والسيارات إلى الداخل.

ويفطر الأقباط غدًا بعد صوم الرسل الذى استمر عدة أسابيع حيث يمنعهم تزامن نهاية الصوم مع يوم الجمعة من الإفطار وفقا للطقوس الكنسية.